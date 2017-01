Varicela face victime printre adulţi!

09:25:02 / 27 Decembrie 2013

varicela

Starea de rău a început duminica dimineață. Fusesem cu o seara înainte la restaurant unde mâncasem ceva de pui. Am zis ca mi-a căzut greu. Spre seara mi se părea frig în casa, frisoane...Am făcut o baie fierbinte și somn. Am luat si niște vit C. Luni la serviciu,stare proasta, somnolenta...fuga acasă după 3 ore. Mă durea doar capul și nimic în rest.aveam un cos pe mana apărut ciudat și unul la sprânceană, din ce observasem dar nici simțurile mele nu mai erau ascuțite și cred ca tot așa vreo 4 bizare îmi mai apăruseră și sâmbătă și vreo 2 legam spart ca mi se păreau ..de spart. Nu știam ce am,stres și dureri de cap. Ajung și marți la serviciu, starea aceeași proasta. Ei și ajung acasă terminat.zic sa fac o baita sa mă încălzesc și surpriza...bube pe piept.sun la medic de familie,mă duc la infecțioase unde se confirma suspiciunea:varicela. Oarecum relaxat mă duc acasă, mă gândeam la ce simptome aveam ca am altceva.marti seara pe lângă simptomele standard vine și temperatura.normal ies mai multe bube.miercuri calvar.pe lângă ca au mai venit niște surori ale lor începe spre seara și mâncărimea. Cosurile inițiale erau cu coaja, restul doar cu zeama".parcă mă ardeau.m-am foi t toată noaptea.joi eram alt om și am mai folosit laptopul.nu am scris ca știam de eventualele complicații și eram încercat de înțepături și dureri peste tot.ma gândeam ca scap ba ca le fac.aveam bube și în gura și intern.seara de joi relaxam zis ca sunt norocos și fac doar bube.noaptea este "sfesnic" Bun, începe transpirația și pana la ora 10 vineri dimineață mă termina.cred ca o sa o dau și în. ....gata ca trebuie sa mă schimb,sunt ud.