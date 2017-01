Vârsta medie la care româncele aleg să devină mame a crescut

12:18:29 / 29 Martie 2016

eu

Stiu multe femei care planuiesc sa aibe primul copil dupa 35 de ani din cauza nivelului de trai din tara. Cand ai un salariu de 1000 lei net cum sa-ti permiti sa faci un copil? Nu iti permiti sa platesti cheltuieleile lunare cu banii astia, da sa mai faci si analize, echo, mecho si sa platesti nasterea costisitoare...Si mai grav nu iti permiti sa supravietuiesti , de trait nici nu se pune problema! Tu te chinui in halul asta chiar daca muncesti( e un paradox la noi in tara- daca muncesti nu ai nimic) si mai aduci pe lume un copil care trebuie sa se chinuie si el sa supravietuiasca...Asa ca ce spuneti sunt statistici dar realitatea este alta: dupa 35 ani femeile nasc primul copil si ele sunt marea majoritate. Doctorii avertizeaza ca sunt riscuri la aceasta varsta dar trebuie sa se stie ca supravietuirea in Romania are multe riscuri, foarte mari riscuri. E grav...