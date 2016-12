Vârstnicii Constanței, premiați de Primărie înainte de Sărbători

Sărbătorile de Crăciun se apropie cu pași repezi, iar în această perioadă se spune că lumea ar trebui să fie mai bucuroasă. De cele mai multe ori, magia Sărbătorilor o simt numai copiii, care îl așteaptă pe Moș Crăciun, iar cei ajunşi la bătrânețe sunt mai mult triști decât veseli, gândindu-se că abia își permit să-și cumpere medicamente pentru a se îngriji. La masa de Crăciun, mulți dintre ei nici nu mai îndrăznesc să se gândească, întrucât pensiile sunt mult prea mici pentru a acoperi cheltuielile de Sărbători. Chiar dacă au muncit o viață întreagă, statul îi „răsplătește” pe aceștia cu... urări de bine și câteva sute de lei. Primăria Constanța, în schimb, nu a uitat de cei ajunși la bătrânețe și i-a chemat ieri pe vârstnicii de 80 de ani și pe cuplurile care aniversează, în această perioadă, 50 de ani de căsnicie la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru a-i premia. În sala de spectacole, 295 de octogenari și 137 de cupluri au venit să primească cei 300 de lei și garoafe oferite de Primărie.

URĂRI DE BINE Încă de la începerea evenimentului, pensionarii așteptau, într-o atmosferă solemnă, să fie strigați în ordine alfabetică, pentru a-și primi cadourile de la primarul Radu Mazăre, care a fost întâmpinat cu aplauze. Ca de fiecare dată, primarul a trecut pe la fiecare persoană în parte pentru a o felicita personal. „Vă urez din tot sufletul la mulți ani și Sărbători fericite! Să vă dea Dumnezeu o bătrânețe cât mai ușoară și lipsită de boli. De 14 ani vin de fiecare dată cu aceeași plăcere să vă felicit și sunt de părere că este un lucru bun, pentru că așa am grijă de oamenii care cu greu mai pot să mai aibă grijă de ei înșiși”, a spus Radu Mazăre. Cât de important a fost cadoul Primăriei pentru cetățenii premiați? „Îmi prinde foarte bine suma oferită de Primărie, pentru că așa îmi pot continua tratamentele pentru bolile de care sufăr. Am diabet de tip II, am probleme cu inima, iar de 14 ani, de când mi-a murit soțul, pe fond nervos am făcut psoriazis. Tratamentele sunt scumpe, însă acești bani îmi vor ajunge până la sfârșitul anului”, a declarat Dolores Fasole. Într-o situație ceva mai bună sunt cuplurile care aniversează nunta de aur. Unul dintre ele ne-a și prezentat și cheia succesului în căsnicie. „Secretul unei vieți de cuplu fericite este acea combinație dintre înțelegere, respect și dragoste. Acestea sunt chestiunile elementare fără de care un cuplu nu poate ajunge la o asemenea vârstă”, au declarat Maria și Matei Petcu.