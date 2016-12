Vârstnicii fac credite de... 50 de lei!

E grea viaţa unui pensionar care, după zeci de ani de muncă, se trezeşte că ajutorul bănesc ce i se cuvine de la stat nu-i ajunge să-şi plătească cheltuielile la utilităţi, darămite să-i asigure pâinea cea de toate zilele. Acesta este şi motivul pentru care cei mai mulţi găsesc în Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Constanţa un sprijin fără de care nu ar putea supravieţui. Aşa îşi plătesc facturile la întreţinere, mai ales când vine iarna, dar îşi pot ajuta şi copiii sau nepoţii. Când vine vorba de nevoile lor, sunt ultimii pe lista de priorităţi. Dacă stau bine cu sănătatea. Nu mai simt nici spiritul sărbătorilor, fie Paşte, fie Crăciun. Vor doar să-şi plătească urgenţele şi să-şi achite la timp datoriile către CARP, pentru a beneficia şi altă dată de ajutorul financiar. „Vin în fiecare lună să-mi plătesc ratele la împrumutul pe care l-am luat în urmă cu câteva luni. Aveam nevoie de bani ca să-mi ajut fiul să plece în străinătate la muncă. Nu m-aş descurca fără ajutorul CARP”, a spus un vârstnic prezent la ghişeul CARP. Aceasta este atmosfera de la sediul Casei, cu o lună înainte de sărbători. De fapt, aşa este de câţiva ani, de când pensionarii au început să nu mai aibă bani să-şi plătească rata la Casa de Ajutor, implicit să crească numărul popririlor pe pensie, de la 150 înregistrate anul trecut, la 162 de popriri în acest an. Preşedintele CARP Constanţa, contraamiral de flotilă Corneliu Enăchescu, admite că de câţiva ani s-au accentuat sărăcia şi lipsurile. Nu a mai auzit niciun pensionar să se bucure că vin sărbătorile sau că are de gând să împodobească bradul sau că va mânca o friptură de porc, aşa cum o cere tradiţia de Crăciun. Carnea a devenit pentru ei un aliment de lux. În cel mai bun caz, mănâncă un preparat ce conţine carne o dată pe an, asta după ce îşi achită toate datoriile şi le mai rămân câţiva lei... pentru altceva decât orez sau făină! „Vremurile sunt din ce în ce mai grele. E mai mare sărăcia. Mă întreb ce or mânca acasă aceşti pensionari. Ei se vaită că le este tot mai greu atunci când vin să-şi achite împrumutul”, a spus preşedintele CARP.

MULŢI PENSIONARI NU AU PORNIT ÎNCĂ INSTALAŢIILE DE ÎNCĂLZIRE. PREFERĂ SĂ MAI PUNĂ O BLUZĂ PE EI DECÂT SĂ DESCHIDĂ CALORIFERELE ŞI SĂ PLĂTEASCĂ O FACTURĂ MAI MARE. SPUN CĂ ÎI AJUTĂ MULT SUBVENŢIA PRIMITĂ DE LA PRIMĂRIE, DAR S-AU ÎNVĂŢAT SĂ ECONOMISEASCĂ FIECARE BĂNUŢ DE UNDE SE POATE

„Vor da drumul la căldură abia atunci când se va face cu adevărat frig afară”, a completat contraamiralul de flotilă.

60% DINTRE MEMBRII CARP CONSTANŢA, CU PENSII MAI MICI DE 500 DE LEI Sărăcia din buzunarele pensionarilor „se vede” şi în împrumuturile pe care le fac cei peste 60% dintre membrii CARP Constanţa care au pensii de până în 500 de lei. S-a ajuns la situaţia ca bătrânii, cei cu câteva sute de lei, să se îndatoreze instituţiei chiar şi pentru 50 de lei, o sumă ce poate nouă, celorlalţi, ni s-ar părea modică, însă pentru ei reprezintă... salvarea. „Un împrumut de 50 de lei îl plătesc în trei-patru rate a câte 15 lei şi una de 5 lei”, a dezvăluit preşedintele CARP Constanţa. Potrivit statisticilor CARP, numărul celor care au ajuns să se împrumute cu sume atât de mici a crescut faţă de anii trecuţi.

Într-o singură lună, o mie de pensionari s-au înscris la CARP

În prezent, numărul total membrilor CARP Constanţa este 13.800, dintre care 6.700 s-au înscris în 2013. Numai în septembrie, 1.000 de pensionari şi-au depus dosarele pentru a intra în posesia beneficiilor CARP. La CARP sunt bătrâni cu pensii care pornesc de la câteva sute de lei şi ajung până la 2.100 - 2.200 lei, în cazul cadrelor militare.