Vârstnicii se încăpăţânează să stea la cozi pentru pachete

06:14:11 / 17 Aprilie 2014

Bataie de joc

Ore in sir,ore multe de stat la rand in conditii meto destul de potrivnice,pentru un pachet a carui valoare este sub 25 lei! Sigur ca acest pachet prinde bine oricui,chiar si celor cu situatie financiara buna,dar sa se stea atata timp la coada este clar o desconsiderare din partea organizatorilor,a Primariei. Teoretic(de fapt si practic)la coada stau oameni in varsta si persoane cu handicap care au evidente probleme fizice si de sanatate. Cei din primarie isi vor da seama de felul cum trateaza aceasta masa de oameni doar daca se vor aseza odata la coada de o suta de metri si vor sta pana ajung la tejghea. Spun o suta de metri,dar de fapt este mult mai mare pt ca cel putin 50% din persoanele din rand iau de la doua la cinci pachete.