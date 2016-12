Vărul lui Bruce Springsteen a fost găsit mort

Rocker-ul american este greu încercat de moartea vărului său, Lenny Sullivan. Acesta era managerul turneelor pe care Bruce Springsteen le-a susţinut de-a lungul ultimilor zece ani. În vîrstă de 36 de ani, Lenny Sullivan a fost găsit mort în camera Hotelului Intercontinental din Kansas City, cu numai cîteva minute înainte ca Bruce Springsteen şi trupa sa E Street să urce pe scenă pentru un concert. Concertul a fost anulat şi spectatorii şi-au primit banii înapoi, iar Bruce Springsteen a promis să revină în Kansas City cu prima ocazie. Poliţia a demarat o anchetă, deşi moartea lui Lenny Sullivan nu s-a produs în circumstanţe suspecte. Trupul neînsufleţit va fi supus unei autopsii şi s-au prelevat probe pentru analize toxicologice.

Moartea vărului său închide un an foarte greu pentru Bruce Springsteen. Şi-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, clăparul trupei E Street, Danny Federici, care a încetat din viaţă la vîrsta de 58 de ani. Apoi, rocker-ul în vîrstă de 59 de ani a fost acuzat de adulter în procesul de divorţ al unei prietene de familie. Iar în luna aprilie, soţia sa, Patti Scialfa, a căzut de pe bicicletă şi a necesitat mai multe luni de fizioterapie. Viitoarea apariţie în public a lui Bruce Springsteen va fi în cadrul unui concert pe care îl va susţine la Madison Square Garden, mîine, pentru Rock and Roll Hall of Fame.