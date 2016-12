Varza murată, aliat în lupta cu diverse boli

Varza murată este unul dintre alimentele folosite pentru a da un plus de savoare mâncărurilor, însă acest produs culinar nu este doar gustos, ci prezintă numeroase beneficii pentru sănătate, informează mnn.com. De-a lungul istoriei, varza murată a fost considerată un aliment necesar în călătoriile de lungă durată, deoarece ajuta echipajul să nu se îmbolnăvească de scorbut - o boală teribilă, cauzată de o deficienţă de vitamina C. S-a constatat că o porţie de varză murată în fiecare zi asigură necesarul de vitamina C de care o persoană are nevoie. Varza murată are proprietăţi de luptă împotriva cancerului. Se ştie că broccoli, varza şi conopida sunt alimente excelente care ajută la prevenirea cancerului. Un studiu finlandez a arătat că varza murată are chiar mai multe proprietăţi în lupta împotriva cancerului. S-a constatat că, prin intermediul procesului de fermentaţie, izotiocianaţii joacă un rol important în eliminarea substanţelor cancerigene din organism. De asemenea, s-a constatat că glucozinolaţii din varza murată ajută la activarea enzimelor antioxidante naturale şi flavonoidele protejează pereţii arterelor de daunele oxidative.