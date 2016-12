Varza, sursă de vitamine

Indiferent dacă este albă sau roşie, varza abundă în nutrienţi. Pe lângă faptul că are proprietăţi anticancer, varza creşte imunitatea, anulează efectele radicalilor liberi, păstrează oasele sănătoase, inima, sistemul digestiv şi menţine silueta. În plus, este o excelentă sursă de vitamine C, K, dar şi B6, folaţi, mangan şi fibre, conform suite101.com. Legumele din această familie, inclusiv varza, sunt binecunoscute pentru proprietăţile lor anticancer. Varza este bogată în fitochimicale ce protejează organismul de acţiunea nocivă a radicalilor liberi şi luptă cu agenţii cancerigeni. Cercetările au arătat că cei care consumă în mod regulat varză prezintă un risc mai mic de cancer în general, şi de cancer mamar, în special. În ceea ce priveşte varza roşie, aceasta conţine un pigment natural, antocianinele, care acţionează nu doar ca şi puternici antioxidanţi, dar au şi efecte antiinflamatoare, care protejează de bolile cardiovasculare şi ajută la scăderea nivelului zahărului în sânge. Vitamina K conţinută ţine oasele sănătoase, reducând riscul de fracturi, iar vitamina C creşte imunitatea, previne îmbătrânirea prematură şi ţine pielea frumoasă. Totodată, varza ajută digestia şi coboară niveleul colesterolului, reducând riscul de boli cardiovasculare şi câteva tipuri de cancer.