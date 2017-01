Vas de porţelan Ming, vândut la un preţ record

Un vas imperial chinez a stabilit un record mondial de preţ pentru un porţelan aparţinând dinastiei Ming, fiind vândut pentru 16,33 de milioane de euro la o licitaţie organizată de Sotheby\'s la Hong Kong. Vasul în culorile alb şi albastru, din secolul al XV-lea, a fost vândut în timpul unei licitaţii unde au fost prezentate 32 de piese din porţelan, ce au generat încasări totale de 54,2 milioane de euro. China, cu licitaţii organizate la Hong Kong, Beijing şi Shanghai, s-a situat pe primul loc pe piaţa de artă din 2010, surclasând SUA şi Marea Britanie, a anunţat, în primăvara acestui an, compania specializată Artprice. Un alt studiu, realizat pentru cel mai mare târg de antichităţi din lume, The European Fine Art Fair (TEFAF), care are loc anual la Maastricht, în Olanda, estimează că, deşi China a urcat semnificativ în acest clasament, SUA o va devansa anul viitor.