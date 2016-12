Vasile Avram îl provoacă pe Gică Popescu la o dezbatere televizată

Fostul arbitru Vasile Avram, unul dintre candidaţii la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a declarat, vineri, că îi provoacă pe Gheorghe Popescu şi pe ceilalţi trei candidaţi la alegerile pentru şefia federaţiei la o dezbatere publică după modelul consacrat în timpul campaniilor electorale politice. „Eu sunt pregătit oricând, mai mult decât atât, fac un apel la instituţiile media să organizeze această dezbatere. Eu voi veni cu plăcere, mă pun la dispoziţia presei. Cred că o discuţie aplicată, despre managementul fotbalului românesc, între mine şi Gică Popescu le va permite electorilor să vadă cine e mai bun. Bineînţeles, ar trebui să participe toţi candidaţii”, a declarat Avram, care are rezerve în ceea ce priveşte disponibilitatea contracandidaţilor săi de a participa la această dezbatere: „Din păcate, nu cred că vor fi toţi de acord cu această idee. Poate că unii nu stăpânesc prea bine domeniul, poate sunt conştienţi că atuul lor nu este pregătirea, ci susţinerea”. Preşedintele Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti este sigur că va convinge electorii cu planul său. „În cei doi ani în care am pregătit această candidatură, am stat de vorbă cu sute de oameni de fotbal, în special cu cei care, până acum, au fost defavorizaţi. Le-am aflat problemele şi lipsurile, am găsit soluţiile şi aşa mi-am construit strategia. Cu siguranţă am cel mai bun plan, de aceea nu mă tem de nicio dezbatere pe teme fotbalistice”, a completat Vasile Avram.

La alegerile pentru preşedinţia FRF, programate în 5 martie, şi-au anunţat candidatura până acum Vasile Avram (fost preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor), Răzvan Burleanu (preşedintele Federaţiei de Minifotbal din România), fostul fotbalist Marcel Puşcaş şi fostul internaţional Gheorghe Popescu. Totodată, numele altor oameni de fotbal, printre care Adrian Porumboiu şi Gheorghe Chivorchian, au fost vehiculate că se vor afla pe lista candidaţilor la funcţia de preşedinte al FRF. Actualul conducător al FRF, Mircea Sandu, a anunţat că nu îşi mai doreşte încă un mandat la şefia instituţiei, dar a precizat că îl sprijină pe fostul internaţional Gică Popescu la alegeri.

Preşedintele Federaţiei Române de Minifotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că este dispus oricând să participe la o dezbatere televizată alături de ceilalţi candidaţi la preşedinţia FRF, precizând însă că are rezerve vizavi de disponibilitatea lui Gică Popescu. Fostul internaţional a refuzat, vineri, să răspundă unei solicitări Mediafax cu privire la disponibilitatea sa de participa la o dezbatere televizată alături de ceilalţi candidaţi la preşedinţia FRF, precizând că nu comentează declaraţiile contracandidaţilor.