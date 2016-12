Vasile Blaga, audiat la DNA

Fostul ministru de Interne, Vasile Blaga, s-a prezentat, ieri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a da declaraţii în legătură cu o interceptare a unei discuţii telefonice purtate cu senatorul PDL Mircea Banias, în care acesta se plângea că i-a fost schimbat un director de la Direcţia Judeţeană. “Procurorii au cerut lămuriri, pentru că ştiau exact că nu a fost vorba de vreo intervenţie. Am stat aproximativ 10-20 de minute. Am arătat că am avut această discuţie, dar că nu am făcut nicio intervenţie\", a spus Blaga, care a adăugat că a fost citat încă de săptămâna trecută pentru a veni la DNA. Blaga a fost întrebat dacă nu i se pare ciudat faptul că este chemat la audieri, în contextul în care pe piaţă apar mai multe scenarii politice care îl vizează - într-unul dintre ele se spune că Blaga vrea să înlăture prin congres extraordinar actuala conducere şi să formeze un guvern de uniune naţională. \"Nu, pentru că sunt chemaţi toţi cei care au avut o discuţie de un anumit fel cu domnul Banias\", a răspuns fostul ministru de Interne. \"Nu am nici un element şi nici nu cred. În general, eu nu cred în coincidenţe, dar de data asta nu cred că există vreo legătură. Eu puteam să mă duc la DNA şi săptămâna viitoare şi peste două săptămâni. Deci nu era nici o problemă. Dar eu i-am spus domnului procuror când m-a sunat “când doriţi dumneavoastră”. Deci nu a fost o chemare de azi pe mâine. Dimpotrivă, puteam să spun că pot să vin la 1 septembrie şi cred că aveam toată înţelegerea\", a mai precizat Vasile Blaga. El a fost audiat la DNA ca martor în dosarul corupţiei din portul Constanţa Sud Agigea. Procurorii anticorupţie au audiat-o pe data de 4 august, tot în calitate de martor, şi pe Anca Boagiu, ministrul Transporturilor, tot în dosarul “Containerul”, în care sunt cercetaţi senatorul PDL Mircea Banias, dar şi fostul secretar general al MAI, Laurenţiu Mironescu.