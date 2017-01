Vasile Blaga este şeful de campanie al lui Klaus Iohannis

Co-preşedintele ACL Vasile Blaga este şeful de campanie al alianţei, a anunţat, astăzi, liderul PNL Klaus Iohannis, după o întâlnire a conducerii acestei alianţe. "Am avut astăzi prima şedinţă mare de pregătire a campaniei electorale. Îmi face mare plăcere să anunţ public că l-am rugat pe domnul co-preşedinte Blaga să fie şeful campaniei electorale şi domnul Blaga a acceptat, în continuare va conduce echipa de campanie", a precizat Klaus Iohannis. La rândul său, liderul PDL Vasile Blaga şi copreşedinte al ACL a precizat că "a acceptat cu plăcere" această atribuţie şi crede că are experienţa necesară pentru a coordona echipa de campanie. "Mulţumesc domnului Iohannis pentru încredere. Am acceptat cu plăcere. Nu e o sarcină uşoară. Cred că am experienţa necesară pentru a coordona echipa de campanie", a precizat Blaga. Întâlnirea conducerilor PDL şi PNL a avut loc în sediul PDL din Modrogan 22.