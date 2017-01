Vasile Blaga: „Nu am discutat despre alegerea unui președinte unic în PNL”

Copreşedintele PNL Vasile Blaga a declarat, luni, că PNL nu a avut nicio discuţie privind alegerea unui preşedinte unic şi că nu este nevoie de un congres înainte de alegerile parlamentare, afirmând că declaraţia făcută de Ilie Bolojan privind unificarea conducerii PNL ”este părerea domniei sale”.

”Eu nu am auzit să vorbească despre congres, chiar am citit cu atenție lucrul acesta. Noi vom ajunge la o concluzie, care va fi cea mai bună pentru partid, la momentul potrivit. Nu am avut o astfel de discuție, deocamdată, niciuna, o să vedem exact cum stau lucrurile. Cea mai bună soluție pe care o vom găsi va fi cea cu care vom merge. Dacă vom ajunge la concluzia că asta este cea mai bună măsură cu asta vom merge. Nu am discutat lucrurile acestea”, a declarat copreşedintele PNL Blaga, cu privire la declaraţia făcută de secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, privind nevoia unui preşedinte unic al partidului, înainte de alegerile parlamenatre.

Vasile Blaga a subliniat că declaraţia făcută de Ilie Bolojan privind unificarea conducerii PNL ”este părerea domniei sale”.

”Eu nu cred că este nevoie de un Congres în această perioadă, când trebuie să ne pregătim de cu totul și cu totul alte lucruri”, a susţinut Vasile Blaga.

La rândul său, copreşedintele PNL Alina Gorghiu a afirmat că în ședința Biroului Politic Național nu a fost discutat subiect al unificării funcției de președinte.

”Au fost discuții pe foarte multe alte teme, dar preocuparea noastră de astăzi este să găsim acele mesaje corecte și proiecte de interes, pentru cetățeni și electoratul nostru”, a susţinut copreşedintele PNL Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu a afirmat "că orice proces de fuziune se finalizează cu un președinte unic și este foarte firesc să fie așa", precizând că potrivit calendarului fuziunii, liberalii ar trebui să aibă preşedinte unic abia în anul 2017.

”Noi avem un calendar, pe care îl cunoașteți foarte bine, este depus la Tribunalul București, și finalizarea fuziunii, conform hotărârii de instanță, va fi în 2017, în urma unui Congres”, a spus Gorghiu.

Gorghiu a mai spus că finalizarea fuziunii se va face când partidul va decide că este oportun.

”În momentul acesta, pentru noi nu este o temă, finalizarea acestei fuziuni se va întâmpla atunci când partidul va decide că este momentul oportun. Pentru noi nu este o prioritate, acum, discuția despre cine va conduce partidul, ci prioritate zero este discuția despre programul de guvernare, despre premierul pe care îl vom identifica, mesajele cu care vom ieși, și oamenii care vor conduce organziațiile”, a mai spus Gorghiu.

Secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, nu a fost prezent la ședința Biroului Politic Național de luni.

Surse PNL au declarat, săptămâna trecută, pentru MEDIAFAX că la vârful partidului au fost discuţii privind preşedinţia unică a formaţiunii, fiind vehiculată ca variantă de lucru posibilitatea ca Alina Gorghiu să fie preşedinte, iar Vasile Blaga preşedinte executiv, însă scenariul nu a fost bine primit de vechiul PDL.