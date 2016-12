Vasile Blaga, trimis în judecată

09:53:39 / 29 Noiembrie 2016

Pbl

Nu cred ca Vasile va primi pedeapsa pe care o merta!. Pt ca a facut parte din plutonul de.executie a lui bashinosu si inca in primul rand ar trebui condamnat la fel ca Ion Teleaga Dinca la pedeapsa cea mai mare..Constituire de grup infractional si crime impotriva umanitati adica genocid! Da asta au facut in cei 10 ani de guv Basista...Pe cand Nicusor Constantinescu a fost mazilit pt o fapta buna in cazul CMZ cand ia mutat pe cei de la ISU unde cadeau tavanele pe ei intr o casa curata in CMZ ale carui birouri erau goale datorita faptului ca CMZ nu mai face incorporari obligatorii dar de unde sa.stie Niku Kuru sau panarama de pansela