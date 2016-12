Vasile Cîtea este noul președinte al Federației Române de Box

Vasile Cîtea a fost ales în funcția de președinte al Federației Române de Box, joi, în cadrul Adunării Generale Extraordinare de alegeri ce a avut loc la București. Cîtea a obţinut 88 voturi, în timp ce contracandidatul său, Mihai Lauruc, a primit doar 38. Pe lista inițială erau patru candidați, însă Mihai Craiu și-a anunțat retragerea din cursă printr-o scrisoare, iar Marian Simion și-a retras candidatura în timpul Adunării Generale. La AG au fost prezenți 129 de membri dintre cei 152 afiliați, dar trei au plecat înainte de începerea votului.

„Vom face organigrama federației, apoi vom găsi soluția să plătim niște bani pentru ANAF. Vor fi niște plăți eșalonate pe fiecare lună. Cei doi candidați care s-au retras, Mihai Craiu și Marian Simion, și-au îndreptat voturile către mine. După cum a fost prezentat și raportul de către ministrul Tineretului și Sportului, postul de președinte al federației este o mare responsabilitate. Va fi o muncă imensă, dar sper să fie unitate și stabilitate financiară. Îmi pare rău că s-a afirmat existența unei devalizări la federație. Adevărul e că am avut un management prost. Mă voi baza pe oamenii din echipa mea. La federație este o situație proastă, dar avem rezultate bune. Spre exemplu, un sportiv este calificat la Jocurile Olimpice și mai sunt șanse pentru alți 3-4”, a declarat Cîtea, fost vicepreședinte al FR Box.

Întrebat ce va face dacă nu va corespunde, Cîtea a răspuns: „Fiecare naș își are nașul. Eu sper să am luciditatea ca atunci când nu voi mai corespunde - nu îmi doresc să vină acest moment - să pot face pasul înapoi. Eu nu mă agăț ca pisica de burlan și nu este foarte important ca în dreptul numelui meu să fie scrisă funcția de președinte. Rudel Obreja, cu poziția lui înaltă la Federația Internațională de Box, putea să ne ajute, dar a făcut o greșeală care a costat federația. La rândul lui, Leonard Doroftei atât a putut. Am fost de vină noi că ne-am pus baza în el. Credeam că vom face o echipă bună, bazată pe încredere, și nu vor exista sabotări. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Sper ca Mihai Nistor să obțină o nouă medalie olimpică de aur pentru boxul românesc, la 60 de ani după prima medalie, obținută în 1956 de Nicolae Linca”.

Conform raportului prezentat joi de ministrul Elisabeta Lipă, Federaţia Română de Box are 213.000 de lei de returnat către minister şi 8.000 de lei penalităţi. Potrivit raportului prezentat de angajaţii federaţiei, datoriile totale ale forului sunt de 1.250.000 de lei. În plus, forul este implicat în 13 litigii în instanţă, prin care i se solicită daune de 900.000 de lei.

CONSTĂNȚEANUL TOMA MATEI FACE PARTE DIN NOUL BIROU FEDERAL AL FR BOX

Tot joi au fost desemnați, prin vot, cei doi vicepreședinți ai federației și a fost ales noul Birou Federal. Funcția de vicepreședinte va fi îndeplinită de Silviu Mureșan și Alec Năstac, iar constănțeanul Toma Matei, fost arbitru internațional și fost președinte al Asociației Județene de Box, va face parte din Biroul FR Box, alături de Cîtea, Mureșan, Năstac și alți 11 membri aleși prin vot: Robert Băeatu, Mădălin Bîrdeanu, Ion Glăvan, Vasile Lazăr, Adrian Lăcătuș, Victor Leu, Bogdan Manole, Bogdan Marinescu, Napoleon Gheorghe, Florin Stan și Titi Tudor.

