Vasile Mihu nu vede utilitatea CN de fotbal pentru juniori 1995

Campionatul Naţional de fotbal al Selecţionatelor Judeţene de juniori, rezervat jucătorilor născuţi în anul 1995, va continua în această primăvară cu faza a doua, structurată pe 6 serii geografice a câte 4 echipe, care vor juca între ele tur-retur, în perioada 6 martie-10 aprilie 2011. Câştigătoarele celor şase serii plus două echipe de pe locul 2, cel mai bine clasate, se vor califica în sferturile de finală ale competiţiei. Printre cele 24 de formaţii calificate se numără şi echipa din Constanţa, care a câştigat seria din care a făcut parte fără să piardă vreun meci! „Noi am câştigat uşor seria aceasta pentru că a fost foarte slabă, şi asta în condiţiile în care nu am folosit niciun jucător din generaţia 1995 de la Academia Gheorghe Hagi! De asemenea, nu am folosit nici jucători de la echipa a doua, care joacă în campionat la un nivel mai sus de vârstă, la grupa 1994, mă refer la echipa de juniori FC Farul. Vă daţi seama că noi, cu formaţia a treia, am câştigat seria şi suntem singura echipă neînvinsă din ţară”, a declarat Vasile Mihu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa, care finanţează această selecţionată.

„În opinia mea, această selecţionată nu îşi atinge scopul! Sunt bani cheltuiţi de pomană, atât de FRF, cât şi de asociaţiile judeţene, care şi aşa sunt sărace. Nu cred că ceea ce facem noi ajută fotbalul românesc. Este o acţiune sortită eşecului! Gândiţi-vă, dacă am selecţiona cei mai buni jucători din judeţ, ei practic nu ar avea cu cine să joace. Pentru ei nu ar fi un câştig această competiţie, nu ar progresa cu nimic. Îmi menţin părerea şi pentru viitoarele faze ale campionatului. Sigur, este o acţiune lăudabilă a federaţiei, să depistăm jucători pentru echipa naţională. Dar selecţia la această categorie de vârstă a fost deja făcută: 11 jucători de la Academia Hagi sunt convocaţi la lotul naţional, din 13 câţi sunt la această grupă de vârstă. AJF a cheltuit bani destul de mulţi, pentru că nu am găsit sponsori, dar ne-am creat obligaţii faţă de unii conducători de cluburi din Liga a IV-a şi Liga a V-a, care ne-au ajutat cu deplasarea şi masa pentru aceşti juniori, ca să aibă condiţii omeneşti. Noi nu am făcut ca alte judeţe, care au trimis jucătorii în deplasare cu o bucată de pâine şi un salam. Juniorii constănţeni au avut condiţii foarte bune şi de pregătire, şi de alimentaţie şi de transport, pentru că nu trebuie să ne batem joc de aceşti copii”, a mai spus Vasile Mihu.

Echipa judeţului Constanţa, antrenată de Gabriel Şimu şi Doru Lupu, va susţine primul meci din faza a doua a competiţiei în compania selecţionatei judeţului Vrancea, acasă, pe 6 martie. Din serie mai fac parte echipele din Bucureşti şi Călăraşi.