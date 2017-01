Vasile Stîngă rămîne la HCM

Vicecampioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, va fi pregătită în sezonul următor tot de antrenorul Vasile Stîngă, cel sub conducerea căruia constănţenii au încheiat sezonul trecut pe locul secund în Liga Naţională şi au jucat finala Cupei României, pierdută în faţa Stelei. Foarte supărat după înfrîngerea din ultimul act al cupei, tehnicianul anunţase că intenţionează să părăsească formaţia de pe litoral, dar s-a răzgîndit după discuţiile purtate cu oficialii constănţeni. Ieri, Stîngă a sosit la Constanţa şi a discutat atît cu Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului de Administraţie, cît şi cu preşedintele executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali. “Am decis împreună cu cei din conducerea clubului şi am stabilit să-mi continui contractul semnat în iarnă, pe o perioadă de trei ani. Cu siguranţă, obiectivele vor fi cîştigarea titlului de campioană şi a Cupei României, urmînd ca în funcţie de lotul pe care îl voi avea la dispoziţie să stabilim şi ce ne dorim în cupele europene. Oricum, HCM Constanţa va juca în sezonul viitor în Cupa Cupelor”, a declarat Stîngă. Tehnicianul este mulţumit de actuala componenţă a lotului, dar a dezvăluit că se vor face şi cîteva achiziţii pînă la debutul sezonului. “Ne-am păstrat structura de bază a echipei şi cu doi-trei jucători alipiţi cred că vom avea un lot complet. Sîntem în negocieri cu mai mulţi jucători, inclusiv de peste hotare. Oricum, campionatul va fi mult mai tare decît anul trecut, pentru că şi celelalte echipe s-au întărit. Contează şi faptul că naţionala a reuşit să se califice la Campionatul Mondial, dar pentru a avea şanse la turneul final trebuie să avem un campionat curat. În sezonul trecut, nu am avut parte de aşa ceva şi părerea mea este că a fost un campionat murdar”, a adăugat Stîngă. “HCM Constanţa a ales continuitatea pentru banca tehnică”, a confirmat Nurhan Ali. Tehnicianul va fi ajutat tot de Eden Hairi, cu care se vor purta discuţii în continuare pentru prelungirea contractului de antrenor secund. Jucătorii achiziţionaţi pentru sezonul următor vor fi prezentaţi oficial pe 1 iulie, urmînd ca pe 7 iulie să fie anunţat întreg lotul cu care HCM Constanţa va aborda următorul sezon.