Vasiliev: „Consiliile județene să fie formate din primari“

Senatorul UNPR de Constanţa Marian Vasiliev vine cu o propunere cel puțin bizară: din fiecare Consiliu Judeţean să facă parte primarii din judeţul pe raza căruia se află. „Primarii localităţilor ar trebui să fie de drept şi consilieri judeţeni“, susţine Vasiliev. Dacă propunerea lui Vasiliev s-ar pune în practică, din Consiliul Județean Constanța ar face parte 70 de consilieri, adică numărul total al primarilor din judeţ. Adică se va dubla numărul aleșilor județeni. Vasiliev merge mai departe cu propunerea. Cei 70 de primari deveniţi consilieri judeţeni nu ar fi remuneraţi, conform planului său. „Primarii din judeţ sunt mult mai competenţi decât sunt consilierii judeţeni. Ce ştie, spre exemplu, un consilier judeţean care are un hotel în Mamaia despre nevoia unei localităţi din judeţ de a fi racordată la sistemul de alimentare cu apă?“, a întrebat Vasiliev. Dacă ar fi să analizăm cu seriozitate propunerea senatorului, fost primar al orașului Murfatlar, am crede că acesta a refuzat, probabil, să se gândească la faptul că mulți edili abia au timp să rezolve problemele urbei pe care o conduc, darămite să mai facă parte din comisiile Consiliului Județean ori să participe la ședințele lunare. În plus, ar fi trebuit să țină cont și de faptul că fiecărui primar îi va păsa doar de problemele localității lui și nu de cele ale colegilor săi.