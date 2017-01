Vătăjelu este mulțumit de transferul la Sparta Praga

Fundaşul Bogdan Vătăjelu, transferat în această iarnă de la CS Universitatea Craiova la Sparta Praga, consideră că nivelul fotbalului din Cehia este peste cel din România şi mărturiseşte că a fost întâmpinat cu căldură la noua echipă, acolo unde coechipierii i-au stabilit deja o poreclă.

„Colegii mi-au găsit deja o poreclă. Probabil vine de la numele meu, Bogdan. Mă strigă Bóžo. Am fost primit bine aici și am început deja să-mi fac prieteni. Cred că este un început bun pentru mine. Nu înțeleg tot ce se vorbește. Am învățat deja câteva cuvinte în cehă, dar este destul de greu să învăț limba. Colegii m-au învățat cuvintele pe care le folosim de obicei pe teren. Pentru mine, Sparta e un pas înainte și îmi doresc să joc bine şi să rămân aici mulți ani. Sparta are mulţi jucători buni, sunt convins că nivelul este peste cel din România. Abia aștept să încep meciurile oficiale”, a declarat Vătăjelu pentru site-ul oficial al clubului ceh.

Fundaşul stânga Bogdan Vătăjelu, în vârstă de 23 de ani, a fost transferat, în această iarnă, la Sparta Praga, formaţie pentru care a semnat un contract pe trei ani şi jumătate. În schimbul fostului căpitan de echipă, CS Universitatea Craiova a primit 1,3 milioane de euro. În prima partidă-test a iernii, Universitatea a remizat 1-1 cu Fortuna Dusseldorf.