Vaticanul îi ameninţă cu excomunicarea pe cercetătorii implicaţi în clonare

Specialiştii implicaţi în clonarea de embrioni umani în scopul creării de celule suşă care să fie folosite în vindecarea unor boli considerate incurabile şi politicienii ce vor vota legalizarea acestei practici vor avea de înfruntat oprobiul Bisericii Romano-Catolice. Excomunicarea interzice creştinilor să fie botezaţi, să asiste la slujbele religioase şi, în unele cazuri, să fie îngropaţi de preot.

Ameninţarea Vaticanului pare să nu aibă efect asupra celor vizaţi. Profesorul Cesare Galli, de la Laboratorul pentru tehnologii reproductive din Cremona, primul cercetător care a clonat un cal, a declarat că Vaticanul seamănă cu Talibanii. "Pot purta pe umeri povara excomunicării. Am fost crescut în religia catolică, respect valorile catolice, dar sunt capabil să am propriile mele păreri asupra anumitor chestiuni şi nu am nevoie ca Biserica să-mi spună ce să fac sau cum să gîndesc", a afirmat acesta.

Biserica Romano-Catolică se opune acestor cercetări pentru că implică distrugerea de embrioni umani. Acest lucru se întîmplă cînd embrionul nu are decît 100 - 200 de celule. Celulele suşă sînt utilizate în tratarea unei game largi de maladii incurabile, precum diabetul, bolile cardiace şi Parkinson, ce afectează în prezent zeci de milioane de oameni. Ameninţarea cu excomunicarea a apărut cu cîteva zile înainte de vizita Papei în Spania. Suveranul Pontif va asista la o conferinţă mondială ce are ca subiect familia catolică. Spania a adoptat deja o lege ce permite clonarea embrionilor în scopul creării de celule suşă, spre nemulţumirea Vaticanului. Spania se alătură Belgiei, Olandei, ţărilor scandinave şi Franţei în adoptarea unor legi care se opun preceptelor religioase.