Vaticanul inaugurează un sistem de captare a energiei solare

Sfîntul Scaun şi-a propus ca pînă în 2020 să îşi acopere 20% din consumul de energie din surse regenerabile şi a inaugurat, ieri, un sistem de captare a energiei solare, montat pe acoperişul uneia dintre cele mai moderne clădiri ale sale. Pe acoperişul masiv al Aulei Nervi de la Vatican, unde Papa îşi ţine audienţele generale şi unde au loc concerte, au fost montate 2.400 de panouri fotovoltaice, dar acestea nu vor fi vizibile de la baza clădirii, neafectînd peisajul. Noul sistem amplasat pe acoperişul cu o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi va furniza energia necesară pentru un an Aulei Nervi şi clădirilor din jur, producînd 300 de kilowaţi pe oră de energie curată pe an. Sistemul, produs de compania germană SolarWorld, va permite Vaticanului să îşi reducă emisiile de dioxid de carbon cu 225 de tone şi să economisească echivalentul a 80 de tone de petrol pe an. Vaticanul intenţionează ca pînă în 2020 să îşi acopere 20% din consum exploatînd surse regenerabile de energie, obiectiv identic cu acela pe care şi l-a propus UE.

Aula Nervi, finalizată în anul 1971 şi botezată după arhitectul care a construit-o, este una dintre cele mai moderne clădiri de la Vatican, unde majoritatea celorlalte construcţii sînt vechi de cîteva secole. Clădirea, care poate găzdui pînă la 10.000 de persoane, are un acoperiş ondulat, ceea ce face posibilă instalarea panourilor fără ca acestea să fie vizibile de la nivelul solului şi fără să modifice silueta clădirii. Producîndu-şi propria energie, Vaticanul va deveni mai autonom de Italia, care îi furnizează în prezent toată energia de care are nevoie.

Papa Benedict al XVI-lea şi predecesorul său, Ioan Paul al II-lea, au dat o orientare ecologică Vaticanului. Papa Benedict a făcut numeroase apeluri pentru protejarea mediului, iar Vaticanul a găzduit o conferinţă ştiinţifică pentru a discuta efectele încălzirii globale şi schimbării climatice, atribuite în mare parte folosirii combustibililor fosili. Activiştii pentru mediu l-au felicitat pe Papa Benedict, anul trecut, pentru un discurs în care a spus că omenirea trebuie să asculte “glasul Pămîntului”, pentru că altfel riscă să distrugă planeta.