Vaticanul nu prea are simţul umorului

Sfântul Scaun a ameninţat că va da în judecată o revistă satirică din Germania, din cauza ediţiei din iulie, pe a cărei copertă apare o imagine editată cu Papa Benedict al XVl-lea cu o pată galbenă pe sutană, cu titlul ”Hallelujah in the Vatican – The Leak is found”, în traducere, Aleluia! La Vatican s-a găsit scurgerea. Coperta celui mai nou număr al revistei ”Titanic” tratează în mod ironic scandalul WikiLeaks, care a ajuns şi la Vatican. Până acum au fost publicate documente interne ale Vaticanului în care apar inclusiv problemele fiscale ale instituţiei, scandalurile în care au fost implicaţi preoţi şi corespondenţă care are legătură cu Papa Benedict al XVI-lea. Vaticanul a ameninţat însă că va da în judecată publicaţia, pentru coperta în care Papa apare pătat de urină. Într-o scrisoare adresată unui avocat german, publicată de revistă, arhiepiscopul Angelo Becciu îl roagă pe avocat să ia măsurile legale necesare împotriva publicaţiei. Dar reprezentaţii revistei au declarat că este vorba de o greşeală. ”Papa Benedict a înţeles greşit. Este binecunoscut faptul că Papa este un mare fan al băuturii Fanta”, a declarat redactorul şef al publicaţiei, Leo Fischer.