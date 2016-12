Vaticanul rupe tăcerea şi vorbeşte despre filmul “Îngeri & Demoni”

Succesul cărţilor “Codul lui Da Vinci” şi “Îngeri & Demoni” semnate de Dan Brown şi al filmelor bazate pe acestea ar trebui să determine Biserica Romano-Catolică să regîndească modul în care foloseşte presa pentru a se prezenta în faţa lumii întregi, a titrat ziarului oficial al Vaticanului. Publicaţia “L\'Osservatore Romano” a publicat două editoriale despre premiera de la Roma a filmului “Angels & Demon / Îngeri & Demoni”, care a avut loc luni, rupînd astfel tăcerea cu care a tratat Vaticanul acest subiect. Autorii celor două editoriale nu au luat o poziţie clară faţă de acest film, dar au făcut şi comentarii pozitive şi negative despre acesta.

Unul dintre articole spune că filmul este “efemer, dar palpitant, în timp ce jocul imaginilor este splendid”. Acelaşi articol defineşte filmul ca fiind “pretenţios”, dar adaugă că Ron Howard a regizat filmul “în mod dinamic şi fascinant”. Un alt editorial, intitulat “The Secret of His Success”, în traducere Secretul succesului său, afirmă că Biserica Romano-Catolică ar trebui să se întrebe cum poate o viziune simplistă şi parţială asupra ei, aşa cum este cea a scriitorului Dan Brown, să aibă un succes atît de mare, chiar şi în rîndul credincioşilor catolici. “Ar fi, probabil, o exagerare să considerăm romanul lui Dan Brown un semnal de alarmă, dar poate că el este un bun stimulent pentru a regîndi şi reîmprospăta modul în care Biserica se foloseşte de mass-media pentru a-şi explica punctele de vedere în zilele noastre”, se afirmă în cotidianul oficial al Vaticanului. Filmul “Angels & Demon / Îngeri & Demoni” marchează revenirea pe marile ecrane a expertului în simbolistică creştină Robert Langdon, care are misiunea de a ajuta Vaticanul să îi elibereze cîţiva cardinali răpiţi. Trebuie, totodată, să dezamorseze o bombă cu ceas, prin urmărirea unor indicii legate de un secret vechi de cîteva secole, ascuns cu mare grijă de o sectă numită Illuminati. Spre deosebire de perioada care a precedat lansarea filmului “The Da Vinci Code / Codul lui Da Vinci”, Vaticanul a păstrat tăcerea înainte de lansarea peliculei “Angels & Demon / Îngeri & Demoni”, probabil pentru că, atunci cînd a ales să condamne public primul lungmetraj, i-a făcut o mare publicitate şi a contribuit la creşterea încasărilor.

Filmul regizat de Ron Howard şi avîndu-l pe Tom Hanks în rolul principal nu mai ocupă un loc important pe lista priorităţilor Vaticanului. Miliţiile Taliban afgane i-au cerut Papei Benedict al XVI-lea, într-un mesaj difuzat înaintea vizitei sale în Orientul Mijlociu, să înceteze acţiunile misionare creştine în Afganistan, ameninţînd cu grave consecinţe în caz contrar. Avertismentul a fost transmis prin intermediul unui site al Talibanilor afgani - alemarah1.org - şi intervine după imagini difuzate de postul al-Jazeera în care militari americani sînt surprinşi distribuind Biblii traduse în limba arabă şi în dialectul paştun. Liderii Taliban îi îndeamnă pe musulmanii afgani să reziste acţiunilor de convertire. Aceştia susţin că “ocupanţii cruciaţi americani” au permis cîtorva zeci de asociaţii şi grupuri creştine să desfăşoare acţiuni de prozelitism în Afganistan sub pretextul activităţilor umanitare. În următoarele zile, Suveranul Pontif începe o vizită în Orientul Mijlociu, ce va include deplasări în Iordania, Israel şi Cisiordania.