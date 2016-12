Vești bune, dar și pronosticuri îngrijorătoare pentru agricultură

Vești bune, dar și pronosticuri îngrijorătoare pentru agricultura românească au fost aduse la cunoștința publicului vineri, în cadrul unei conferințe de specialitate. Fermierii vor primi, începând cu 16 octombrie, avansuri pentru plăţile la hectar în valoare totală de aproximativ 692 de milioane de euro, respectiv 79 de euro pe hectar, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, în cadrul conferinței. El a adăugat că, pe viitor, o măsură prioritară este reducerea TVA la carne. Ministrul spune că decizia va aparţine noului Guvern, bugetul pentru anul viitor fiind construit după alegeri. De asemenea, potrivit demnitarului, România este pe primul loc în UE la suprafaţa cultivată cu porumb. România, pentru al doilea an consecutiv, este pe primele locuri în rândul țărilor din Europa, a spus ministrul. Pe de altă parte, preşedintele Ligii Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurențiu Baciu, a precizat că România realizează producţii mult mai mici decât alte state europene la porumb, grâu, floarea-soarelui. ”Nu ştiu ce date foloseşte domnul ministru, eu am alte statistici. Într-adevăr, la randamentul pe hectar suntem ultimii în Europa, obţinem producţii la care noi spunem că am evoluat, dar suntem încă departe de ţinta pe care o avem pentru a-i ajunge pe cei din Europa”, a spus Baciu. În ceea ce privește exporturile, ministrul Agriculturii a menționat că balanța comercială este una pozitivă după mulți ani, în primele șase luni din 2014 valoarea acestora fiind de două miliarde de euro, în creștere cu 200 de milioane de euro față de primul semestru din 2013. Potrivit oficialului, există toate premisele ca şi anul 2014 să se încheie cu o balanţă comercială pozitivă pentru produsele agro-alimentare, după ce anul 2013 s-a încheiat pe plus la acest capitol. O altă veste bună pentru agricultura din acest an este că România a atras până în momentul de față 6,43 miliarde de euro din fondurile europene pe dezvoltare rurală, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de aproximativ 72% din suma totală alocată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 - 2013, potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), fostă APDRP. Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat, încă de la lansare, de un interes foarte mare, fiind semnate contracte de finanțare cu 12.982 de tineri fermieri. Valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 326 milioane de euro, iar plățile efectuate depășesc 258 de milioane de euro. În cadrul conferinței de vineri s-a adus în discuție și faptul că UE nu doreşte să sprijine agricultura românească pentru că, dacă s-ar dezvolta la adevăratul potenţial, ar acoperi pieţele multor ţări europene şi le-ar crea probleme sociale.