Vechea cetate a Troiei i-a fascinat pe militarii români

Dragorul maritim “Lt. Dimitrie Nicolescu” s-a întors după ce, timp de de două săptămîni, a participat la misiunea “Turkish Minex 06”, în Marea Egee. Ieri, dimineaţă, în dana militară a Portului Constanţa a acostat nava componentă a Divizionului 146 Nave Minare-Deminar, fiind aşteptată la cheu de noul Şef de Stat Major al Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă. În timpul misiunii, membrii echipajului s-au conformat procedurilor impuse de Alianţa Nord-Atlantică. ”Putem spune că această misiune a fost o continuare a antrenamentului din timpul exerciţiului internaţional Cooperative Mako 06. A fost un exerciţiu benefic penru echipaj, care are acum mai multe cunoştinţe şi care se poate descurca în tot mai multe situaţii dificile pe mare”, a declarat comandantul dragorului, lt.cmdor. Ion Tatarici. La exerciţiul “Turkish Minex” au participat nave din Grecia, Marea Britanie, Turcia Spania şi România, iar aplicaţia s-a desfăşurat conform unui scenariu în care au fost implicate toate aceste state. “Am avut un scenariu care presupunea existenţa a două state, denumite fictiv Purpule and Brown. Ţinutul Purple a fost invadat de armata statului Brown şi ni s-a cerut să intervenim în sprijinul statului cotropit. Nava comandant a fost turcească şi cred că am făcut faţă cu bine tututor provocărilor. Am avut mare de gradul şase cînd am trecut prin marea Marmara, iar în Marea Neagră, furtună de gradul cinci spre şase. Am trecut fără probleme prin strîmtorile Bosfor şi Dardanele şi am ajuns în portul turcesc Nara-Canakkale, unde se construieşte o bază NATO. Aici am întînit o parte din navele care au fost la Constanţa în timpul aplicaţiei ”, a continuat lt. cmdr. Tatarici. În timpul exerciţiilor au fost lansate 45 de mine, şi au fost descoperite 40, rămînînd ca restul să fie aduse la suprafaţă de flota turcească. Nava a parcurs 1067 mile marine, a consumat 29 de tone de combustibil şi a executat numeroase ore de dragaj. Militarii au avut parte şi de momente de relaxare, ei întorcîndu-se impresionaţi mai ales de vizitarea vechii cetăţi a Troiei.