Vechiul „Doi ş-un sfert” devine DOS (noul SRI)!

Din evenimentele ultimei perioade, derulate extrem de rapid, în care celebra structură DIPI s-a aflat în centrul mai multor scandaluri de corupţie, iar efectivul său a fost practic decimat, zeci de ofiţeri fiind suspecţi în diverse dosare, s-ar putea desprinde o concluzie tragică: s-a dorit eliminarea acestei structuri.

Cea mai recentă informaţie pe această temă, aruncată extrem de rapid şi „transparent” în spaţiul public, ajută la configurarea realistă a supoziţiei de mai sus: DIPI (fostă DGIPI) devine Unitatea de Protecţie Internă (UPI), o structură militarizată. "Proiectul de act normativ este finalizat şi va fi urcat astăzi pe site-ul Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru consultare. În mod normal, astfel de documente nu sunt supuse la consultare, dar am considerat important să las un răgaz cât mai lung posibil pentru exercițiul de transparență. Până la finalul acestei săptămâni, vrem să colectăm cât mai multe comentarii și să avem timp să le integrăm pentru varianta finală a textului, pe care o voi supune atenției colegilor din Guvern la ședința viitoare", a declarat ministrul Dragoș Tudorache.

„INTEGRITATEA” ESTE UN ATRIBUT EXCLUSIV AL ARMATEI?

Aşadar, vechiul DIPI va deveni noul UPI și va funcționa ca o structură militarizată. "Pot să vă confirm că, da, opțiunea finală a mea și a conducerii MAI a fost de a organiza ca o structură militarizată. Am făcut această opțiune pentru a asigura rigoare în modul în care această structură va opera, va gestiona informația, dar și pentru garanțiile de integritate pe care o astfel de structură le oferă. Mă refer aici la teste de integritate și pe parcursul funcționării acestei structuri. Este foarte important să avem garanții de integritate", a mai precizat ministrul. Aici nu avem decât să comentăm că nu credem că „integritatea” este un atribut exclusiv al armatei. De ce nu a devenit DIPI structură subordonată Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă aşa se pune problema?

AGENŢI AI DIPI TREC LA DOS, NOUL SRI

Potrivit șefului de la Interne, noua structură va avea un număr mai redus de cadre, posturile degajate fiind redirecționate la Direcția Generală Anticorupție (DGA) și Direcția de Operațiuni Speciale (DOS). Iar aceasta nu este o noutate, ţinând cont de faptul că DOS a devenit, practic, noul SRI în ce priveşte filarea şi ascultarea, după ce CCR a decis că activitatea SRI era neconstituţională. „Procurorii care aveau la SRI solicitări de interceptare, filaj, localizare sau pentru alte operaţiuni specifice le vor transmite la DOS din Poliţia Română, după decizia CCR privind neconstituţionalitatea interceptărilor făcute de SRI în dosarele penale. Surse judiciare au precizat că activitatea procurorilor care instrumentează dosare în care sunt incluse şi interceptări sau filaje nu va fi îngreunată întrucât în cauze va exista suportul DOS. Singura problemă care ar putea să apară pe măsură ce DOS este încărcată progresiv cu dosarele parchetelor din Capitală şi din ţară ar fi aceea a timpului de soluţionare a solicitărilor, în cazul în care numărul de angajaţi ai acestei structuri nu este mărit proporţional cu volumul de activitate”, potrivit unor surse citate de News.ro.

Dar iată că şi această problemă a fost rezolvată, potrivit ministrului de Interne care a anunţat clar: cadre de la DIPI (fost „Doi ş-un sfert” pentru nostalgici) vor trece la DOS şi la DGA. Concret, “interceptările din dosarele PICCJ şi ale structurilor din subordine vor fi făcute, după decizia CCR, de DOS din Poliţia Română, structură care nu a fost inclusă în decizia judecătorilor constituţionali”, potrivit aceleiaşi surse.

Reamintim că, în 16 februarie, CCR a decis că prevederea din CPP potrivit căreia supravegherea tehnică poate fi efectuată de ”alte organe specializate ale statului” decât organul de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul Poliţiei este neconstituţională. Apropos de supravegherea tehnică... Ministrul nu a scos un cuvânt despre soarta bazei materiale a fostului DIPI - celebrele sisteme de ascultare cumpărate cu bani grei din fonduri publice. Să nțelegem că toate aceste aparaturi vor fi trimise la DOS?!

EXPLICAŢII PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ URGENTĂ?

"Pe zona de competențe, obiectivul nostru principal a fost să eliminăm suprapunerile de competență (...). Din punctul meu de vedere, se ajunsese la o izolare foarte mare.(...) Se reduce substanțial numărul cadrelor. Posturile degajate din această organizație vor fi redirecționate către DGA, cealaltă parte către DOS, DOS care de la Ordonanța 6 se confruntă cu solicitări multe din partea parchetelor. Am considerat foarte important să sprijinim suplimentar capacitatea DOS", a adăugat Tudorache.

Şi aici trebuie să subliniem un aspect important. DIPI (fostă DGIPI), ca structură, are o istorie extrem de veche în spate, ce merge în timp mult mai departe decât cea a DGA sau DOS. Şi atunci, „eliminarea suprapunerilor de competență” este greşit asumată a priori. Este o imposibilitate de ordin logic ca o competenţă deja existentă să se suprapună pe o alta formată ulterior. Dacă însă o competenţă ulterioară se suprapune pe una deja existentă înseamnă că asta se doreşte. Oricum ar fi, ministrul tehnocrat de la Interne, care pe 11 decembrie spală putina, a avut de realizat o agendă. Şi i-a ieşit. După el... rămân structuri DGA şi DOS cu personal bonus de „Doi ş-un sfert”, extracalificat, fonduri în plus şi o mai mare libertate de acţiune. No (more) comment!