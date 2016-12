Vedetă eşti dacă bei otravă

Televiziunile \"naţionale\" au pretenţia - numai pentru că emit din Bucureşti - că reprezintă toată ţara. Au ştiri locale doar atunci când e ceva de \"caterincă\", deşi pretind că se adresează, după numărul populaţiei, în proporţie de nouă zecimi, provinciei. În rest, doar ce se-ntâmplă în Capitală e miezul din dodoaşcă. Dacă un mare artist de respiraţie regională (actor, scriitor, pictor) trece la Cele Sfinte, după o carieră prodigioasă, ştirea n-are loc la televiziunile \"centrale\" nici măcar pe croll-ul din josul ecranului. În schimb, dacă unui obscur deputat pedelist (pe care nu l-a văzut nimeni vreodată la tribuna Parlamentului!) îi sare gardul casei vreun tembel, e deranj mare. În exemplul de mai sus, recent şi strict autentic, buletinele televiziunilor de ştiri s-au deschis timp de şase ore cu grozăvia asta.

Chiar şi numai în materie de teatru şi spectacole apetenţa televiziunilor de ştiri e dată de spectaculosul momentului. Dacă un teatru de provincie se-ntoarce triumfal dintr-un turneu în Franţa, nu bagă nimeni de seamă. Dacă, în schimb, un regizor dezbracă în pielea goală treizeci de actriţe şi le pune să \"joace\" iarna în frigul tăios al unei hale industriale dezafectate din Sibiu, e senzaţie! \"Unei tinere din Marea Britanie i-a explodat implantul cu silicon la un joc de paintball\"... Uau! \"Mădălina Manole lua steroizi\". \"Impresionate de organele genitale feminine văzute în filmele porno, dar şi de oferta chirurgiei plastice care le arată imagini idealizate ale vaginului perfect, femeile îşi aduc şi fetiţele la doctor pentru a fi operate\". \"Cum pozau divele pe vremuri: cu păr la subţioară, colăcei şi sânii mici\". \"Kim Kardashian (who the f... is K.K.?!? - n.n.) a făcut o criză de isterie soţului pentru că i-a pierdut cercelul de 75.000 de dolari!?\" Vi se par nişte poante? Sunt doar câteva din ştirile DE IERI!

P.S.: Eugen Mazilu nu a fost nici angajat al Teatrului Naţional din Bucureşti (fiindcă n-a vrut el, nu din alt motiv!), nu l-a jucat nici pe Ismail în \"Toate Pânzele Sus!\" (dar n-a apărut nici în şuşe, să spună glumiţe, pe litoral), n-a jucat nici în telenovele, dar a fost un mare actor al Teatrului constănţean şi chiar românesc. E drept, nu lua steroizi, n-a băut Furadan, nu-şi pusese silicoane, nu făcea politică şi nu dădea interviuri în reviste pentru bărbaţi/femei. Era doar Actor, cu \"A\" mare.