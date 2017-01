Vedeta TV Diana Dumitrescu se căsătoreşte

Diana Dumitrescu, actriţa care deţine rolul principal în telenovela „Regina”, se va căsători cu iubitul ei, producătorul Ducu Ion, pe data de 29 august. Diana şi-a anunţat data nunţii zilele trecute, la petrecerea de botez a fiului Nicoletei Luciu, dorind ca toţi prietenii şi colegii să nu îşi facă planuri pentru ziua de 29 august. Vedeta de televiziune i-a spus „Da” iubitului ei la începutul anului, cînd acesta a cerut-o în căsătorie în insulele Maldive, chiar în noaptea de Revelion.

Astfel, anul acesta, actriţa are multe lucruri de planificat şi de aranjat, de la locaţie la alegerea rochiei de mireasă. „Voiam să facem nunta abia anul viitor, discutăm de ceva timp despre acest lucru şi ne-am dat seama că nu are rost să mai aşteptăm. Aşa că am stabilit data cît mai aproape de ziua de 27 august, cînd împlinim doi ani de cînd sîntem împreună. Şi pentru că tot eram la botez alături de majoritatea prietenilor noştri, am făcut anunţul şi le-am spus să nu-şi facă planuri pe 29 august”, a declarat Diana Dumitrescu

Diana şi Ducu au fost aplaudaţi de toţi cei prezenţi în sală cînd au vorbit despre nunta lor, iar Nicoleta Luciu a mărturisit că este foarte fericită pentru că prietena ei a făcut un anunţ atît de important la petrecerea de botez a lui Zsolt Jr.