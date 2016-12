Vedete autohtone, între superstiţii şi credinţă

Nu sunt ele prea duse la biserică, dar sunt „vedete” şi cred că norocul le vine de la accesorii de tarabă... Este vorba de două actriţe autohtone de telenovele, Adela Popescu şi Nicoleta Luciu, care, recent, cu ocazia aniversării de 13 ani a unui cunoscut post TV la care sunt angajate, şi-au mărturisit superstiţiile, catalogate de mulţi nişte obiceiuri ridicole ce sugerează, în majoritatea cazurilor, lipsa unor informaţii minime de religie şi lipsa unei vieţi spirituale armonioase. Mai mult, ortodoxia - religia majorităţii românilor - consideră superstiţiile ca fiind de inspiraţie satanică.

Cele două vedete îşi aleg talismane norocoase care să le „ferească” de ghinion şi să le însoţească peste tot. Nicoleta Luciu a mai apărut în paginile ziarelor cu probleme cauzate de superstiţiile ei: la finele anului trecut, apropiaţii ei declarau că are coşmaruri în care visa monştri, sânge, criminali, vampiri sau că i se fura copilul, iar superstiţiile deveneau obsedante. În ciuda neplăcerilor pricinuite de aceste pseudo-credinţe superficiale, recent, aceasta a mărturisit că are încredere, nu în Dumnezeu, ci în talismanul dăruit de soţul său, Zsolt. „Este un breloc pe care l-am primit de la Zsolt. L-am văzut, în urmă cu un an, într-o excursie în Croaţia şi mi l-am dorit foarte mult. La finalul vacanţei, Zsolt mi-a făcut o surpriză şi l-a cumpărat. Cred că-mi poartă noroc!”, a declarat artista.

Nici Adela Popescu nu impresionează printr-o viaţă spirituală spectaculoasă. „Brăţara roşie este un dar pe care l-am primit de la o prietenă foarte bună, acum doi ani, de ziua mea. Pe lângă faptul că mi se potriveşte foarte bine ca bijuterie, îmi place cum arată şi am învestit-o cu această calitate, cea de talisman norocos. Deşi nu prea cred în lucruri care aduc sau nu noroc, port această brăţară asupra mea tot timpul”, a aspus ea, în cadrul unei emisiuni TV.

Numărul celor care îşi povestesc superstiţiile sau îşi dau cu părerea despre orice la televizor, în calitate de „vedete”, nu este deloc redus. Astfel, printre cei care sunt nefericiţi dacă le „taie” calea o pisică neagră se află nume cunoscute din show-biz, politică sau sport precum Simona Amânar, Silviu Prigoană, Anamaria Prodan, Mircea Diaconu, Monica Anghel, Cristina Spătar, Toni Grecu şi, desigur, Bianca Drăguşanu, însă lista poate continua cu sute de nume. Sunt, însă, de partea cealaltă a baricadei şi vedete care refuză, din credinţă sau din orgoliu, să creadă în „băbisme”, precum Andreea Antonescu, Bitză, Dan Puric ori Beatrice Rancea, dar sunt şi unele vedete despre care se vorbeşte „superstiţios” de rar în context, ce au impresionat printr-o credinţă care a mers până la poarta unor mănăstiri. Amintim numele lui Dragoş Pâslaru, unul din cei mai importanţi actori pe care i-a avut teatrul şi filmul românesc. Retras, în post şi rugăciune, într-un schit de pe Muntele Căpăţânii de pe lângă Mânăstirea Frăsinei, cea mai strictă din punct de vedere al vieţii monahale, care urmează regulile stricte de la Muntele Athos. Alte două actriţe faimoase, Monica Fermo (actuală Maica Ecaterina) sau Mariana Buruiană completează şirul celebrităţilor româneşti care s-au călugărit.