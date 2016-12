Vedete care primesc „barza” în 2014

Numeroase vedete feminine autohtone au deja mari emoţii, pentru că urmează să devină mămici pe parcursul noului an. În 2014, barza va ateriza pe la casele multora dintre cântăreţe sau vedete TV, care mai de care mai frumoase sau... controversate.

MĂMICI PENTRU PRIMA OARĂ Printre vedetele care se vor bucura de primul lor copil se numără blondinele Alina Sorescu Ciucu şi Dana Rogoz. Alina va sparge prima gheaţa, fiind însărcinată în luna a noua, motiv pentru care a sărbătorit Revelionul acasă, împreună cu soţul ei, designerul Alexandru Ciucu. Ea va aduce pe lume un băieţel.

Prezentatoarea TV Dana Rogoz s-a retras din televiziune la finalul anului 2013, pentru a se pregăti de unul dintre cele mai importante momente din viaţa ei, care se va întâmpla în martie. Dana aşteaptă, de asemenea, un băieţel. În zilele care urmează, solista Misha, soţia lui Connect-R, va aduce şi ea pe lume primul copil al cuplului, o fetiţă.

O altă vedetă de televiziune care va deveni mămică pentru prima oară este Carmen Brumă, însărcinată în cinci luni. În ciuda acestui fapt, Brumă a rămas o practicantă extrem de activă a sporturilor, atât în sală, cât şi în aer liber.

De asemenea, Oana Roman, în vârstă de 37 de ani, va aduce pe lume, în martie, primul ei copil, o fetiţă. Cântăreaţa Celia, plecată cu soţul ei în Australia, va deveni şi ea mămică pentru prima oară tot în acest an, urmând să nască în august.

MĂMICI CU EXPERIENŢĂ Mai sunt şi alte vedete care vor deveni mame anul acesta, dar care nu se află la prima naştere. Astfel, fostul fotomodel Anca Serea, soţia producătorului muzical Adrian Sînă, va naşte, luna aceasta, cel de-al patrulea ei copil, o fetiţă. Ea mai are un băieţel cu Adrian Sînă, pe nume Noah, în vârstă de un an şi câteva luni, precum şi doi copii dintr-o căsnicie anterioară. Cântăreaţa Cristina Rus aşteaptă să aducă pe lume, în acest an, cel de-al doilea copil, fiind însărcinată în luna a opta. De asemenea, „bebeluşa” Oana Ioniţă se pregăteşte să devină mamă pentru a doua oară în aprilie 2014. Ea va naşte un băieţel după ce, în urmă cu trei ani, a adus pe lume primul ei copil, o fetiţă pe nume Isabel, în urma unei relaţii cu un spaniol.

DORINŢE PENTRU BARZĂ Pe lângă vedetele autohtone care aşteaptă copii în mod sigur în acest an, mai există şi câteva care îşi doresc acest lucru. Printre vedetele care au spus că vor un copil în viitorul apropiat sau că nu exclud acest lucru se numără Andra, Andreea Marin şi Nicoleta Luciu.