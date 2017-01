Vedete cu... emoţii

Se pare că anul acesta este unul plin de emoţii pentru multe dintre vedetele autohtone. Două dintre ele sînt Selena (ex- "Candy") şi Denisa de la "Bambi", care, în aceste zile, trec prin probele “de foc“ ale bacalaureatului. Ieri a fost proba la limba şi literatura română, examen destul de dificil din punctul de vedere al Selenei. "M-am descurcat bine, dar nu mă aşteptam la aceste subiecte. Deşi am citit majoritatea operelor cerute la şcoală, a fost destul de complicat. Nu cred că un elev mai nepregătit ar fi făcut faţă. Nu îmi este foarte teamă la probele rămase, pentru că nu vreau să iau bacul cu nota 10, ca să am cu ce să mă laud. Cred că important este cu ce rămîi, nu cu notele obţinute", a mărturisit Selena.

În schimb, colega ei de breaslă, Denisa, are mai multe emoţii, aceasta dorindu-şi note mari, după bacalaureat urmînd admiterea la Conservator. "Chiar dacă am emoţii, mai ales la istorie, deoarece am lăsat învăţatul la această materie, pe ultima sută de metri, notele obţinute la probele orale mi-au dat încredere în mine. Cred că va fi O.K., sînt mult mai liniştită acum", a declarat artista. Rămîne de văzut ce rezultate vor obţine cele două vedete, la primul examen şcolar important din viaţa lor.