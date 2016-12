Vedete dorince să îşi refacă viaţa

Actriţa Denise Richards, care a trecut printr-un divorţ dificil de actorul Charlie Sheen, ar vrea să se recăsătorească, fiind inspirată de relaţia frumoasă a părinţilor săi. „Cu siguranţă mi-ar plăcea să mă căsătoresc din nou. Părinţii mei au fost căsătoriţi pînă în 2007, cînd mama a murit, aşa că eu chiar cred în căsătorie. Încerc să nu îmi fac planuri şi să trăiesc clipa. În viitor totul este posibil, dar în acest moment nu am planuri de nuntă”, a declarat actriţa. Denise Richards, care are două feţite cu Charlie Sheen, Sam de cinci ani şi Lola Rose de patru ani, a mai spus că, în prezent, caută o nouă iubire şi nu îi pasă dacă viitorul ei iubit nu va fi o celebritate. „Pentru mine nu contează ce meserie au oamenii. Nu voi avea o relaţie cu cineva doar pentru că este cunoscut. Uneori însă este mai uşor aşa deoarece o vedetă înţelege mai bine latura dificilă a meseriei mele. Dacă eşti parte din public este mai greu să te obişnuieşti cu asta”, a mai spus actriţa. „Am avut un mariaj şi am două fiice uimitoare. Acum vreau doar să găsesc o persoană bună”, a mai precizat Denise Richards, care nu este singura vedetă cu astfel de aspiraţii.Şi cîntăreaţa britanică Lily Allen îşi doreşte cu disperare un nou iubit deoarece urăşte să merargă neînsoţită la petrecerile din showbiz şi îi roagă pe prieteni să îi facă cunoştinţă cu bărbaţi. „Lily urăşte să fie singură şi are nevoie de un bărbat în viaţa sa. Se simte nesigură cînd merge neînsoţită la petreceri şi urăşte să apară fără un bărbat alături. Vrea un bărbat care să o ţină de mînă la toate apariţiile pe covorul roşu”, a declarat o sursă apropiată artistei.

Lily Allen, în vîrstă de 24 de ani, care a avut realţii cu DJ-ul Seb Chew, în vîrstă de 32, şi cu membrul formaţiei Chemical Brothers Ed Simons, de 39 de ani, este îngrijorată în legătură cu efectul pe care viitorul său turneu din Marea Britanie l-ar putea avea asupra sa, dacă nu va găsi un nou iubit. „Lily este foarte vulnerabilă după ce relaţiile ei au eşuat. Îşi face griji mai ales în legătură cu plecarea în turneu, fără să aibă un iubit care să o aştepte în spatele scenei. Are nevoie de un bărbat care să aibă grijă de ea şi să îi dea atenţie. Fără asta, îi este teamă că îşi va pierde echilibrul”, a mai declarat sursa citată. La începutul anului trecut cîntăreaţa a suferit un avort spontan după ce s-a întors dintr-o vacanţă romantică pe care a petrecut-o alături de fostul iubitul ei, Ed Simons, în Insulele Maldive. Lilly Allen era nerăbdătoare să aibă primul său copil şi renunţase la stilul de viaţă petrecăreţ pentru a fi o mamă perfectă, iar de atunci pare să nu îşi recapete echilibrul.