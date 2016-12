Vedete inspirate de… droguri

Cântăreaţa americană Toni Braxton a declarat că piesa ”You\'re Making Me High”, lansată în anul 1996 şi recompensată cu un premiu Grammy, vorbeşte despre consumul de marijuana. Fanii şi membrii familiei sale au crezut întotdeauna că piesa este o odă sexy şi senzuală adusă unui nou iubit, însă cântăreaţa spune că vorbeşte despre consumul de marijuana. Într-un interviu pentru postul VH1, Toni Braxton a povestit: ”Cu o săptămână înainte să scriu cântecul împreună cu Babyface şi Bryce Wilson, am fumat pentru prima dată marijuana şi m-am ameţit pentru prima dată şi astfel am adăugat chestia asta în cântec”. Piesa a ajuns pe prima poziţie în Billboard Hot 100 şi i-a adus lui Braxton un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare R&B. Cântăreaţa şi compozitoarea americană Toni Braxton, în vârstă de 45 de ani, are în palmares şase premii Grammy şi a vândut peste 40 de milioane de discuri pe plan mondial. Cel mai recent album ai ei, ”Pulse”, a fosat lansat în 2010.

Cântăreţul britanic Rod Stewart, în vârstă de 67 de ani, a declarat într-un interviu recent că el şi Ronnie Wood, fostul său coleg din trupa Faces, obişnuiau să folosească supozitoare cu cocaină, pentru a nu-şi distruge nasul. ”Puneam drogul într-o pilulă mică, aşa cum fac francezii un supozitor”, a declarat Rod Stewart, care, în prezent, se află în turneu de promovare a volumului său de memorii. Cântăreţul a mai spus însă că niciodată nu a fost dependent de cocaină. ”N-am fost niciodată la dezintoxicare. Familia şi relaţiile mele nu au fost afectate. Eram doar un consumator social”, a mai spus acesta. În ceea ce priveşte reputaţia sa de afemeiat, a declarat: ”Oamenii spun că am avut mii de femei. Nu-i adevărat. Probabil am avut relaţii cu 50 sau 60”. Volumul său de memorii, intitulat ”Rod: The Autobiography”, publicat la editura Random House, prezintă, printre altele, lupta artistului cu cancerul de tiroidă şi realizările sale artistice, dar şi diverse aspecte din perioada în care a colaborat cu The Jeff Beck Group şi cu trupa The Faces. Rod Stewart a negat apoi cu vehemenţă că ar fi făcut sex oral marinarilor. S-a zvonit că starul a avut nevoie de spălături stomacale, după ce a înghiţit prea multă spermă, într-o seară, într-un bar homosexual. Rod Stewart afirmă că zvonul a fost lansat de fostul său publicist, Tony Toon, după concedierea lui. ”Răzbunarea lui a fost foarte inspirată. El a dat presei acea informaţie. Cu diferenţe minore, cantitatea de fluide varia de la jumătate de litru la 300 de mililitri. Această poveste mi-a dat frisoane”, a mărturisit Rod Stewart.