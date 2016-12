Vedete printre mașini de lux

Ediția din acest an a Salonului Auto Maritimo a fost mai spectaculoasă decât cea precedentă nu doar din punctul de vedere al prezenței vedetelor pe patru roți, ci și al vedetelor din showbiz. Câteva nume foarte grele din lumea mondenă au venit la Constanța cu această ocazie pentru a promova modele de lux ale mașinilor și a interacționa cu fanii oferindu-le autografe, premii și poze. Standul Țiriac Auto a găzduit vineri, sâmbătă și duminică vedete precum cântăreții Speak One și Corina Bud, dar și actorul Pavel Bartoș. În fiecare zi, câte o vedetă a însuflețit acest stand auto, spre încântarea curioșilor și pasionaților de automobile.

MAȘINI GERMANE PENTRU SPEAK ȘI ADELINA PESTRIȚU Interpretul imnului stațiunii Mamaia din această vară, Speak, a venit la Salon, vineri după-amiază, cu un Mercedes gri-metalizat, brand a cărui imagine o reprezintă. „Pot spune că sunt îndrăgostit de Mercedes și că reprezint imaginea modelului CLA, care mi se pare foarte tineresc... adolescentin. Mă simt mai bine. Fetele se uită, într-adevăr, e o mașină care atrage priviri, dar care poate fi condusă lejer și de o fată. Iubita mea, Adelina Pestrițu și-a cumpărat chiar astăzi (n.r. - vineri) un CLA roșu”, a dezvăluit Speak.

CORINA CONDUCE UN SUV Sâmbătă a fost rândul Corinei să impresioneze la standul auto, venind la Salon cu un autoturism Hyundai de teren și cu un look extrem de nonconformist. „Sunt fan al acestui brand! Am venit cu un model SUV de Santa Fe, extrem de confortabil. Am prins autostrada liberă și am venit destul de tare. Am și un Hyundai X35 care îmi place foarte tare și care e foarte practic. Santa Fe-ul, însă, mă ajută enorm. Eu am multe concerte în țară și astfel încap în el și bagaje, și dansatori și sculele pentru scenă. Am împlinit un an de când mă ocup de imaginea Hyundai, așa că pot să îmi spun La mulți ani!”, a spus Corina Bud. Ea a fost solicitată de numeroși copii pentru autografe și poze și le-a mai oferit acestora și câteva premii din partea Hyundai, Țiriac Auto și Maritimo.

Actorul Pavel Bartoș a semnat și el condica la stand, ieri la amiază, când a binedispus pe toată lumea și s-a declarat atașat de noua clasă V de la Mercedes, o mașină despre care spune că îl caracterizează... un autoturism voluminos și pentru familiști.