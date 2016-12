Vedetele au sărbătorit-o pe Aretha Franklin

Cântăreaţa americană Aretha Franklin a organizat sâmbătă seară, la New York, o mică petrecere aniversară, exclusivistă, la care au participat câteva vedete de prim rang din industria de divertisment, precum actorul Denzel Washington şi producătorul muzical Clive Davis. Vedeta americană împlineşte astăzi vârsta de 72 de ani şi a organizat, în weekend-ul trecut, o mică petrecere aniversară. Denzel Washington a intrat aproape nevăzut în hotelul Ritz-Carlton, purtând o şapcă de baseball, însă a fost în cele din urmă recunoscut şi aplaudat de persoanele prezente în hotel. Aretha Franklin i-a mulţumit starului hollywoodian pentru faptul că a venit la petrecerea ei. Cântăreaţa îl văzuse pe Denzel Washington în aceeaşi zi, cu câteva ore înainte, pe scenă, pe Broadway, în piesa ”A-Raisin’ in the Sun”.

Artista americană a declarat, totodată, că lucrează la un nou album de studio, la care va colabora cu rapperul Andre 3000 şi compozitorul Babyface. La începutul acestei luni, Aretha Franklin a cântat la Casa Albă, alături de Patti LaBelle, Jill Scot şi alte interprete de muzică soul. ”Ce bine ne-am distrat acolo!”, a spus cântăreaţa. ”Casa Albă se zguduie şi acum!”, a adăugat Aretha Franklin. A câştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti ”Premiul Aretha”.