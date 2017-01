Vedetele australiene s-au mobilizat pentru victimele incendiilor

Kylie Minogue, Coldplay şi Kings of Leon s-au numărat printre artiştii care au concertat, sîmbătă, la Sydney şi Melbourne, în scopul strîngerii de fonduri pentru victimele incendiilor devastatoare care au avut loc în Australia, la începutul lunii februarie. Cîteva mii de oameni au participat la concertele Sound Relief, care au avut loc la Sydney şi Melbourne, în ciuda vremii ploioase. „Sînt recunoscătoare că am ajuns acasă în seara asta şi pot împărtăşi asta cu voi toţi”, a spus Kylie Minogue pe scenă, înainte de a cînta alături de cei 80.000 de oameni prezenţi la Melbourne piesa „I Still Call Australia Home”. Printre artiştii care au concertat la Melbourne s-au numărat Jack Johnson, Gabriella Cilmi şi Wolfmother, Kylie Minogue fiind maestru de ceremonii. „Este un lucru despre care vorbim mult şi anume spiritul australian, iar eu cred că în seara asta, acesta se simte în toată ţara”, a mai spus Kylie Minogue.

Concertul de la Sydney a fost deschis de trupa Coldplay. „Mulţumim pentru că ne-aţi invitat la un eveniment atît de special”, a spus vocalul trupei, Chris Martin. Spectacolul a fost închis cu un duet al lui Barry Gibb, singurul membru în viaţă al trupei Bee Gees alături de Olivia Newton-John. Ministrul australian al Mediului, Peter Garrett, a concertat alături de fosta sa trupă, Midnight Oil. La ambele concerte a fost păstrat un moment de reculegere pentru victimele incendiilor, fiind prezentate şi mesaje de susţinere din partea prinţilor William şi Harry.

Cel puţin 210 persoane şi-au pierdut viaţa în incendiile care au devastat sud-estul Australiei pe data de 7 februaie şi care au provocat cele mai multe victime din istoria ţării. Pericolul nu a fost complet înlăturat şi un număr de 30 de incendii de vegetaţie au fost înregistrate începînd de sîmbătă în statul Victoria, favorizate de rafalele puternice de vînt, caniculă şi secetă extremă.