Vedetele dau de lucru… berzei

Actriţa americană Reese Witherspoon este însărcinată cu cel de-al treilea copil, care urmează să se nască în a doua jumătate a acestui an. Actriţa americană, care are deja doi copii, Ava, de 12 ani şi Deacon, de 8 ani, cu primul ei soţ, actorul Ryan Philippe, va avea un copil şi cu cel de-al doilea ei soţ, impresarul Jim Toth. ”Reese şi Jim încearcă de ceva timp să devină părinţi. Reese este însărcinată în 12 săptămâni dar nu doreşte să îşi anunţe deocamdată sarcina”, a declarat un prieten al actriţei americane. Reese Witherspoon, în vârstă de 35 de ani şi Jim Toth, un agent de la Hollywood în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în martie 2011. Cei doi au început să se întâlnească în ianuarie 2010, la scurt timp după ce Reese Witherspoon s-a despărţit de actorul Jake Gyllenhaal, după o relaţie de trei ani. Impresarul Jim Toth, despre care presa americană afirmă că a devenit un foarte bun tată adoptiv pentru Ava şi Deacon, nu are alţi copii.

Şi top modelul brazilian Adriana Lima şi soţul ei, fostul star din NBA Marko Jaric, vor deveni din nou părinţi, în a doua jumătate a acestui an. Acesta va fi cel de-al doilea copil al cuplului iar informaţia despre sarcina modelului brazilian a fost confirmată de agentul de presă al celebrului ”înger” al casei de modă Victoria\'s Secret. Adriana Lima şi Marko Jaric au deja împreună o fiică, Valentina, născută în noiembrie 2009. Modelul brazilian în vârstă de 30 de ani şi Marko Jaric, de 33 de ani, s-au cunoscut la o petrecere la Los Angeles, în anul 2006. Cei doi s-au căsătorit de Sfântul Valentin în 2009. În 2011, Adriana Lima a ocupat locul al patrulea în topul celor mai bine plătite modele din lume, cu venituri de circa opt milioane de dolari, potrivit unui clasament întocmit de revista ”Forbes”.