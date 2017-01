Vedetele Hollywood-ului onorează cu prezența Globurile de Aur

Filmele „Birdman” şi „Boyhood” sunt marile favorite la Globurile de Aur, a doua distincţie ca importanţă din cinematografia americană după Oscaruri, ce vor fi decernate în noaptea de duminică spre luni, în cea de-a 72-a gală, la care participă nume mari de la Hollywood şi care va fi urmărită în lumea întreagă. Aceste recompense vor fi înmânate de unele dintre cele mai mari vedete ale micului şi marelui ecran american, precum Jennifer Aniston, Bryan Cranston, Jane Fonda, Harrison Ford, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow sau Matthew McConaughey. Actriţele de comedie Tina Fey şi Amy Poehler, renumite pentru umorul lor caustic, vor prezenta ceremonia pentru a treia oară consecutiv. Defilarea vedetelor de pe covorul roşu pentru această gală strălucitoare este un spectacol în sine, iar anul trecut circa 21 milioane de telespectatori au urmărit în SUA gala Globurilor de Aur, difuzată de postul NBC, aproape jumătate din numărul telespectatorilor care au urmărit gala premiilor Oscar.

În acest an, filmul „Birdman / Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei”, o comedie cu accente dramatice regizată de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Iñárritu, despre un fost actor din filme cu supereroi care vrea să regăsească gloria de odinioară cu ajutorul unui spectacol de teatru, este considerat marele favorit din acest an în sezonul premiilor de la Hollywood. Filmul a primit cele mai multe nominalizări în acest an la Globurile de Aur, trofee decernate de Asociaţia presei străine din Hollywood (HFPA), şi este urmat în topul nominalizărilor de filmul „Boyhood / 12 ani de copilărie”, cu care va concura la multe categorii, inclusiv Cel mai bun film dramatic. „Birdman” a primit și cele mai multe nominalizări şi la SAG Awards, premiile decernate de Sindicatul actorilor americani, şi face parte dintre lungmetrajele nominalizate de Sindicatul producătorilor americani (PGA).

Site-ul revistei „Variety”, supranumită „Biblia cinematografiei americane”, prevede că „Birdman” va câştiga Globul de Aur la categoria Cel mai bun film de comedie, iar „Boyhood” va triumfa la categoria Cel mai bun film dramatic. Acesta din urmă, un film dulce-amar despre un băieţel care se maturizează într-o familie despărţită, regizat de Richard Linklater, a devenit, încă de la lansarea sa, unul dintre favoriţii criticilor de cinema. Unic în genul său, lungmetrajul „Boyhood” a fost turnat vreme de 12 ani cu aceeaşi echipă de actori: Ellar Coltran, care poate fi văzut cum creşte pe ecran, Patricia Arquette şi Ethan Hawke.

Vineri seară, presa americană şi-a pus însă întrebări serioase despre o scurgere accidentală de informaţii pe internet ce ar viza numele câştigătorilor pe site-ul Golden Globes, care a afişat pentru foarte puţin timp titlurile filmelor „Selma” şi „Into the Woods / În inima pădurii” încadrate într-un cerc negru, sugerând faptul ar fi viitorii laureaţi la categoriile Cel mai bun film dramatic, respectiv Cel mai bun film de comedie. Site-ul Deadline.com afirma sâmbătă că ar fi vorba de o afişare regretabilă a două filme, încercuite la întâmplare, în timpul unui test realizat de administratorul site-ului Golden Globes, compania Bluefin. Lungmetrajul „Selma”, de Ava DuVernay, despre o parte a vieţii lui Martin Luther King şi lupta acestuia pentru drepturi civile în SUA, concurează la categoria Cel mai bun film dramatic alături de producţiile „The Imitation Game / Jocul codurilor”, „The Theory of Everything”, „Boyhood / 12 ani de copilărie” şi „Foxcatcher”. La categoria Cel mai bun film de comedie, alături de „Birdman / Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei” au mai fost nominalizate producţiile „Sf. Vincent”, „Pride”, „The Grand Budapest Hotel / Hotel Grand Budapest” şi „Into The Woods / În inima pădurii”.

În ceea ce îi priveşte pe actori, Steve Carell, un celebru actor de comedie, a făcut în 2014 un viraj la 180 de grade şi a interpretat un rol dramatic în „Foxcatcher”, cel al miliardarului criminal John DuPont. Îl are ca principal contracandidat pe Benedict Cumberbatch, care îl interpretează în „The Imitation Game / Jocul codurilor” pe Alan Turing, matematicianul britanic care a descifrat sistemul de codare folosit de trupele naziste în al Doilea Război Mondial pentru a transmite mesaje importante. Jake Gyllenhall cu rolul din „Nightcrawler / Prădător de noapte”, David Oyelowo, care îl interpretează pe Martin Luther King în „Selma”, şi Eddie Redmayne, în rolul astrofizicianului Stephen Hawking în „The Theory of Everything”, se află la rândul lor în cursa pentru câştigarea Globului de Aur în această categorie. În privinţa actriţelor, Julianne Moore este nominalizată atât la categoria Cea mai bună actriţă într-un film de comedie, cu rolul din „Maps to the Stars / Hărţi către stele”, cât şi pentru un rol dramatic, care i-a permis o interpretare plină de fineţe în filmul „Still Alice”, în care joacă rolul unei femei care suferă de maladia Alzheimer. Jennifer Aniston a fost nominalizată şi ea la categoria Cea mai bună actriţă într-un film dramatic cu rolul din „Cake”, alături de Felicity Jones, interpreta soţiei lui Stephen Hawking în „The Theory of Everything”, Rosamund Pike pentru rolul din „Gone Girl / Fata dispărută” şi Reese Witherspoon pentru „Wild”

În domeniul producţiilor de televiziune, miniseria „Fargo” a primit cele mai multe nominalizări, cinci, fiind urmată de serialul „True Detective / Detectivi de Louisiana”, cu patru nominalizări. „Girls / Fetele”, „Jane the Virgin”, „Orange Is The New Black”, „Silicon Valley” şi „Transparent” vor concura la categoria Cel mai bun serial de comedie, în timp ce producţiile de televiziune „The Affair”, „Downton Abbey”, „Game of Thrones / Urzeala tronurilor”, „The Good Wife / Soția perfectă” şi „House of Cards” au fost nominalizate la categoria Cel mai bun serial dramatic.

Globurile de Aur sunt decernate pe baza voturilor exprimate de cei 93 de membri ai HFPA, în timp ce Oscarurile, considerate cele mai prestigioase recompense din cinematografia americană, sunt decise de voturile celor peste 6.000 de membri ai Academiei de film americane. Decernate pentru prima dată în 1943, Globurile de Aur au devenit una dintre cele mai râvnite distincţii de la Hollywood şi, de asemenea, un instrument important de promovare a unui film, mai ales graţie unei gale care este difuzată în lumea întreagă. Gala Globurilor de Aur este mult mai amuzantă decât ceremonia Oscarurilor, care pare fixată în anii '50. Nominalizările pentru premiile Oscar vor fi anunţate pe 15 ianuarie, iar aceste distincţii vor fi decernate pe 22 februarie.