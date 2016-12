Vedetele Mercedes GLA şi Noua Clasă C au ajuns la Constanţa

Două noi bijuterii pe patru roţi de la Mercedes, modelele GLA şi Noua Clasă C, au fost prezentate oficial, vineri seară, la Reprezentanţa Ţiriac Auto Constanţa din zona Km 5. Luxoasele maşini au furat privirile curioşilor şi au beneficiat de o prezentare „de poveste” din partea vedetei de televiziune Lucian Mândruţă. La selectul eveniment au luat parte numeroşi pasionaţi de automobile de lux sau clienţi fideli ai brandului Mercedes, printre care şi preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România, Corina Martin. Seara s-a încheiat pe ritmurile live cântate de trupa Proconsul.

LUX, ÎNCREDERE ŞI INOVAŢIE Lansate oficial pe plan internaţional la finalul anului 2013, noile modele Mercedes-Benz - GLA şi noua Clasă C - sunt disponibile deja în showroom-ul Ţiriac Auto. Cele două modele, care au fost prezentate oficial, vineri, şi la Constanţa, setează noi standarde în segmentele din care fac parte, conform reprezentanţilor producătorului. Astfel, noul Mercedes-Benz GLA reinterpretează, prin design-ul progresiv, modelul ideal al unui SUV compact, în timp ce noua Clasă C este caracterizată de inovaţii tehnice şi detalii de interior ce subliniază confortul şi sportivitatea rafinată ale limuzinei.

Noua Clasă C dispune de dotări tehnice inovatoare, cu un design aerodinamic şi un interior ultraluxos, având pe lista de opţionale două sisteme economice de iluminare ce folosesc tehnologia LED. Modelul este dotat cu un touchpad inovator pentru comenzi. Performanţa noii Clase C este asigurată de motorizări puternice şi eficiente pe benzină şi diesel, toate oferind standard funcţia ECO start / stop, conform normelor de emisii poluante Euro 6. Trei motorizări sunt disponibile pentru noua Clasă C la momentul lansării pe piaţă - un diesel sub indicativul C 220 BlueTEC şi două motoare pe benzină, C 180 şi C 200. Preţurile pentru noua Clasă C încep de la 27.500 euro fără TVA (34.100 euro cu TVA inclusă), pentru modelul C 180.

SISTEM ULTRAMODERN DE DETECTARE A OBOSELII De partea cealaltă, Mercedes-Benz GLA este echipat cu sistemul ultramodern de detectare a oboselii, Attention Assist, şi cu cel de prevenire a coliziunilor din faţă. Acesta funcţionează pe bază de radar şi include funcţia de asistare la frânare Brake Assist, devenind activ de la viteze de doar 7 km/h. Preţurile modelului GLA încep de la 24.625 euro fără TVA (30.535 euro cu TVA inclusă), pentru modelul GLA 200.

CU MERCEDES LA MAREA NEAGRĂ Prezentatorul evenimentului, Lucian Mândruţă, a mărturisit încă din start faptul că apropierea faţă de mare a fost cea care l-a pus în relaţie cu cei de la Mercedes Benz, el făcând parte din echipa lor de yachting. „Cele două noi modele vin din nobilimea Mercedes-ului, dar se duc uşor spre zona trendului. GLA este „maşina perfecţiunii”, iar Noua Clasă C este considerată „maşina îndrăznelii”“, a declarat Lucian Mândruţă la dezvelirea celor două modele, în aplauzele publicului.

O tânără posesoare a unui model GLA, Luciana, din Constanţa, a spus că a ales o maşină pentru viitor: „Consider că GLA mi se potriveşte ca temperament... are dotări performante şi am ales o maşină pentru viitor, tatăl meu ajutându-mă să fac alegerea”, a declarat fericita posesoare a noului model GLA.

Şi preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România, Corina Martin, o împătimită a modelelor Mercedes, s-a declarat impresionată de eleganţa şi forţa emanate de noile modele şi s-a urcat la volanul autoturismului Noua Clasă C. „Este super, eu conduc un CL 550 şi un S, dar din următoarea perioadă, sunt pregătită să optez pentru un CLK sau un ML. Am venit să văd cele două modele. Nu îmi plac neapărat maşinile pentru femei, îmi plac maşinile puternice, cu personalitate, pentru că mă consider un om puternic şi astfel merg în continuare pe Mercedes”, a declarat Corina Martin.

Seara s-a încheiat cu recitalul celor de la Proconsul, care au înveselit momentul servirii şampaniei, în compania sclipitoarelor modele GLA şi Noua Clasă C, cu care doi constănţeni dintre cei prezenţi vor pleca în test-drive de weekend.