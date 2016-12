Vedetele omagiază istoria americană

Meryl Streep, Michael Douglas, Donald Trump, John Lasseter, Stevie Wonder şi Colin Powell se numără printre personalităţile invitate de postul de televiziune History să participe la realizarea documentarului ”America The Story of Us”, care omagiază istoria americană. Documentarul, alcătuit din 12 episoade, va acoperi 400 de ani de istorie şi preistorie americană şi este considerat de postul History drept ”cel mai ambiţios program de televiziune original din întreaga istorie a postului”. Documentarul va fi lansat în 2010, reprezentanţii History pregătind o serie de materiale educaţionale conexe ce vor fi distribuite în şcolile americane pe diverse suporturi, în paralel cu difuzarea episoadelor documentarului.

Documentarul va fi produs de Jane Root, fosta preşedintă a posturilor Discovery Channel şi BBC2, prin intermediul companiei sale de producţie, Nutopia. Episoadele producţiei vor pune accentul pe acele elemente care diferenţiază democraţia americană, pe conflictele care au modelat-o şi pe multitudinea de inovaţii sociale şi industriale care au alimentat prosperitatea ţării. Prezentatorii serialelor, printre care se vor afla şi Buzz Aldrin, generalul Tommy Franks, Colin Powell şi Brian Williams, îşi vor împărtăşi, în faţa camerelor, gândurile lor despre construcţia naţiunii americane.