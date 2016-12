Vedetele preferă Dragobetele, dar fac show-uri de Valentine’s Day

Deşi au numeroase concerte de Valentine\'s Day, vedetele autohtone sunt foarte dezamăgite de această sărbătoare importată, pe motiv că are un caracter strict comercial, fără nicio legătură cu tradiţiile naţionale sau creştine. Artiştii preferă să îşi manifeste iubirea de Dragobete, pentru că se simt legaţi de specificul românesc al acestei sărbători. Astfel, până şi Daniela Gyorfi, care este însărcinată în nouă luni, a declarat că speră să nu nască de Ziua Îndrăgostiţilor. Se pare că are noroc şi copilul s-ar putea naşte într-o săptămână.

Pentru Mihai Trăistariu, care va concerta, astăzi, în Mangalia, 14 februarie este „o zi obişnuită, o chestiune banală\". Cântăreţul a declarat că este „contra Zilei Îndrăgostiţilor\", care i se pare un eveniment forţat şi că îi face cadouri prietenei sale atunci când simte nevoia, nu doar de sărbători. La fel gândeşte şi Andreea Bănică: nu are nevoie de o zi specială pentru a-şi exprima sentimentele sau pentru a face gesturi speciale. „Pentru noi, fiecare zi este specială, pentru că suntem îndrăgostiţi\", a declarat cântăreaţa, adăugând că de Ziua Îndrăgostiţilor are programat un concert în Rusia. „Nu prea prefer Sfântul Valentin, că nu suntem americani. Dar dacă lumea îmbrăţişează această sărbătoare, o îmbrăţişez şi eu cu drag\", a adăugat Liviu Vârciu. „Prefer mai degrabă Dragobetele decât Sfântul Valentin. Valentine\'s Day este mai mult un eveniment de marketing, consider că e mai potrivit pentru începutul relaţiei şi pentru adolescenţi\", este de părere şi Gina Pistol. Prezenţi la Constanţa, cei de la Holograf au declarat râzând că „de Ziua Îndrăgostiţilor ei iubesc…călătoriile”, pentru că în această perioadă au programate show-uri atât la mare, cât şi la munte.

De partea celor care se iubesc cu năbădăi, astăzi, sunt… „bunicii porno”, Anca Pandrea şi Iurie Darie. Deşi nu au declarat niciodată că iau pe cineva „la mişto”, cei doi au „mărturisit” că s-au dus, în weekend, la bioterapeutul Constantin Mudava, pentru „a se umple de energie\" pentru Valentine’s Day. Cei doi l-au vizitat pe bioterapeut şi i-au lăsat fotografiile lor.

La rândul ei, Valentina Pelinel „preferă orice motiv de bucurie şi sărbătoare\". Deşi nu uimeşte prin profunzime sau logică, ea se remarcă prin entuziasm: „Am trăit în America aproape 10 ani şi nu am avut cum să ignor Valentine\'s Day, când totul pare invadat de inimioare şi culoarea mea preferată, roşu. Eu port şi numele de Valentina şi luna februarie e cam ca luna decembrie. În calendarul ortodox e ziua mea de nume, atât pe 10 februarie (Sf. Mc. Valentina, care nu e cu cruce rosie), cât şi pe 16 (Sf. Valentin, în calendarul ortodox), apoi e Dragobete, pe 24 februarie; şi pe 14 avem Ziua Îndrăgostiţilor, Valentine\'s Day. Deci nu e rău deloc\", concluzionează cunoscuta blondă.