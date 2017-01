Vedetele, show-urile şi concertele cele mai căutate pe Google

Actorul american Paul Walker şi cineastul român Sergiu Nicolaescu au fost cele mai populare persoane pe Google, în România, în 2013, potrivit Zeitgeist, care întruneşte o serie de topuri realizate de motorul de căutare pe internet. Căutările în trend din anul 2013 arată un interes crescut pentru educaţie, showbiz şi divertisment. „Rezultate bac 2013” alături de „Paul Walker” şi „Black Friday 2013” deschid lista termenilor care au cunoscut o creştere foarte mare faţă de anul trecut.

Topul 10 al celor mai căutate persoane populare pe Google în 2013 este condus de actorul american Paul Walker, care a murit pe 30 noiembrie, într-un accident auto. Pe locul al doilea în acest clasament se situează cineastul Sergiu Nicolaescu, care a decedat pe 3 ianuarie. Topul este completat de: Ramona Fabian, Mica Abracadabra, Dana Nicolaescu, Cezar Ouatu, Gigi Becali, Roger Waters, Nicole Cherry şi Irina Petrescu.

Clasamentul celor mai populare concerte pe Google în acest an este condus de Festivalul „George Enescu”. În acelaşi clasament urmează: Electric Castle, concertele Depeche Mode, Roger Waters, Sting, Rammstein, Iron Maiden, Hurts, Peninsula, Andrea Bocelli.

ROMÂNII - INTERESAŢI ŞI DE CURE DE SLĂBIRE, MODALITĂŢI DE A MEDITA ŞI DE... SUDURĂ Pe de altă parte, „rezultate bac 2013” conduc topul celor mai populare căutări pe Google în 2013. Pe locul al doilea în acest top se află „Paul Walker”, iar pe locul al treilea - „Black Friday 2013”. Clasamentul celor mai populare căutări pe Google în 2013 este completat, în ordine, de: Suleyman Magnificul, Loto 6/49, Eurovision 2013, filme 2013, Tranquila, titularizare 2013, horoscop 2013.

Pe de altă parte, „Django Unchained” a fost cel mai popular film pe Google în acest an. În continuarea preferinţelor românilor internauţi s-au aflat peliculele: „Iron Man 3”, „Pacific Rim”, „Man of Steel”, „Despicable Me 2”, „The Hobbit”, „Elysium”, „Argo”, „Gravity”, dar şi „Poziţia copilului”. Topul celor mai căutate emisiuni de televiziune pe Google în 2013 este condus de „Românii au Talent”. Urmează în acest top: „Vocea României”, „Acces Direct”, „Un Show Păcătos”, „Bingo România”, „Happy Hour”, „Next Star”, „Super Bingo Metropolis”, „Dansez pentru Tine” şi „X Factor”.

Din aceleaşi date furnizate de Zeitgeist reiese şi faptul că, în 2013, românii au fost extrem de interesaţi de cure de slăbire, de modalităţi de a medita şi de... sudură. Pe de altă parte, clasamentul celor mai populare căutări de tipul „Ce este...” pe Google în acest an este condus de... „ce este fainoşag”.