Vedetele trupei rock Kiss, în noul film cu Scooby-Doo

Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer şi Tommy Thayer, membri ai trupei de glam hard rock / heavy metal Kiss, şi-au oferit vocile pentru filmul animat ”Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery”. Pelicula va cuprinde şi o nouă piesă a formaţiei Kiss şi personaje cu vocea unor artişti precum Kevin Smith, Garry şi Penny Marshall şi a cântăreţului Darius Rucker, printre alţii. Acest film nu este primul în care trupa Kiss apare alături de Scooby-Doo. Membrii formaţiei au participat, în 2003, la realizarea unui episod din desenele animate ”What's New, Scooby-Doo?”.

Kiss, o trupă americană de hard rock, celebră pentru ţinutele strălucitoare ale membrilor săi, a vândut milioane de discuri, influenţând de la înfiinţarea sa, în 1973, mai multe generaţii de fani şi de muzicieni. Printre hiturile trupei se numără ”Detroit Rock City” (”Destroyer”, 1976), ”Rock'n'Roll All Night”, ”I Was Made for Lovin' You” (1979). Basistul Gene Simmons este figura cea mai cunoscută din trupă, datorită machiajului de pe chip, care reprezintă aripile unui liliac.