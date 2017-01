Velierul de lux Royal Clipper a ajuns în Portul Constanța

Velierul ”Royal Clipper”, una din cele mai luxoase nave de croazieră din lume a acostat sâmbătă, în jurul prânzului, în Terminalul de Pasageri al Portului Constanţa. Turiştii de la bordul navei au fost întâmpinaţi cu un moment artistic deosebit, pregătit de Fanfara RAJA. Cei aproape 150 de turişti, majoritatea americani s-au lăsat purtaţi de ritmurile muzicii şi au aplaudat fiecare moment artistic. Nava vine din portul Burgas (Bulgaria) și este pentru prima dată în Portul Constanța. „Royal Clipper“ are la bord 147 de turiști, majoritatea americani. Vizitatorii de la bordul velierului s-au declarat încântaţi de primirea deosebită pe care au avut-o şi aşteaptă cu nerăbdare să cunoască oraşul Constanţa, să guste din mâncarea tradiţională şi afle cât mai multe despre oraşul nostru. ”A fost o primire incredibilă, vă mulțumim mult pentru tot! Nu am mai avut până acum o astfel de primire cu o trupă, muzica este incredibilă, am avut lacrimi în ochi. Sunt din California, de foarte departe și abia aștept să gust din mâncarea tradițională. Nava este ca un muzeu plutitor, iar când are velele ridicate, nava este superbă. Echipajul este foarte fericit că se află pe acest velier. Ne bucurăm să vedem atâtea locuri deosebite: Marea Neagră, Marea Egee, este foarte frumos”, a povestit o turistă din California. Unii dintre turişti au spus că vor încerca să facă băi cu nămol în această zi, pentru că au auzit despre proprietăţile deosebite ale nămolului din zonă. ”Planul zilei de astăzi este să mâncăm din mâncarea tradițională, să cunoaștem mai multe despre România, vom face o baie de nămol, pentru că este foarte sănătos, am auzit”, a povestit o altă turistă din SUA. Cu toate că nu știu foarte multe despre România, turiștii de la bordul velierului au totuși câteva lucruri pe care le asociază cu țara noastră. ”Îmi amintesc că acum mai mulți ani au urmărit cu multă plăcere momentul când Nadia Comăneci a câștigat olimpiada. Deci am auzit de Nadia Comăneci, știu că foclorul românesc este foarte frumos și ne dorim să cunoaștem astăzi cât mai multe lucruri despre România”, a spus un pasager al ”Royal Clipper”. Alți turiști au vorbit despre Dracula și legendele transilvănene pe care le asociază cu România. Nava, supranumită „Steaua Mărilor”, va pleca în această seară, în jurul orei 23.00 spre Bulgaria, la Varna, însă se va întoarce în Portul Constanța în 2 săptămâni. Nava are o capacitate de 227 de pasageri și un echipaj format din 106 persoane, fiind utilată cu 114 cabine de lux. „Royal Clipper“ a fost lansată la apă în anul 2000, în prezența reginei Silvia a Suediei, designul navei fiind inspirat de „Preussen“, legendara navă de luptă germană. Are 42 vele, lungimea sa fiind de 135 metri. Constructorul este Stocznia Gdanska - MerwedeShipyard. Velierul are pavilion Malta.