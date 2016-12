Venezuela a câştigat titlul Miss Univers 2013

Miss Venezuela, Gabriela Isler, a câştigat, sâmbătă, concursul Miss Univers, organizat pentru prima dată la Moscova. Câştigătoarea, o prezentatoare de televiziune, de 25 de ani, a primit coroana de diamant înmânată de americanca Olivia Culpo, cea care a câştigat trofeul anul trecut. Miss Venezuela a fost aleasă dintre 86 de tinere. Gabriela Isler a fost încoronată în cadrul unui show grandios, dar care a relansat totuşi polemicile generate de o lege adoptată recent în Rusia împotriva ”propagandei” homosexuale. ”Sunt încă în şoc. Mă simt atât de binecuvântată, sunt foarte fericită să mă aflu aici”, a declarat noua Miss Universe.

România a fost reprezentată la ediţia din acest an a concursului Miss Univers de Roxana Andrei. Reprezentanta României, în vârstă de 26 de ani, este originară din Târgovişte şi lucrează în prezent ca model profesionist, fiind totodată studentă la o şcoală de televiziune.

MOMENTE DELICATE Ceremonia, organizată la Crocus City Hall, o mare sală de concerte din Moscova, a fost transmisă la televiziune în multe ţări de pe glob. Se estimează că această competiţie este urmărită, în general, de circa două miliarde de telespectatori. Americanul Thomas Roberts, coprezentator al show-ului alături de Mel B., fosta componentă a grupului Spice Girls, a dedicat spectacolul victimelor taifunului Haiyan din Filipine: ”Gândurile noastre sunt alături de voi. Vă dedicăm spectacolul din această seară”. Cu puţin timp înainte de debutul ceremoniei, pe covorul roşu, Thomas Roberts, un homosexual declarat, care imediat după ce a ajuns la Moscova a acuzat Rusia că ”îi diabolizează pe homosexuali”, a revenit asupra acestei teme, care nu a fost însă abordată apoi în timpul show-ului. Coprezentatorul show-ului ales iniţial, americanul Andy Cohen, şi el un homosexual declarat, a anunţat în luna august că se retrage din acest proiect.

Printre membrii juriului acestui concurs s-a aflat şi Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith. De altfel, gala a fost marcată de o interpretare specială a piesei ”Dream on, dream until your dream come true” de către Steven Tyler, în picioare pe un pian alb. În acest an, Miss Universe a reprezentat şi o bună ocazie pentru a se vorbi despre fostul consultant american în domeniul informaţiilor secrete, refugiat în Rusia, Edward Snowden. ”Mesaj pentru Edward Snowden: vă este interzis să veniţi la Miss Univers. Doar dacă nu vreţi ca eu să vă duc înapoi acasă, pentru a răspunde în faţa justiţiei!”, a scris pe Twitter Donald Trump, organizatorul acestui concurs de frumuseţe.

UN AN DE CONTRACTE Printre momentele delicate a fost şi eliminarea rapidă din concurs a reprezentantei Rusiei, Elmira Abdrazakova, care nu a fost selecţionată printre cele 16 finaliste, provocând fluierături în sală. Rusia a câştigat acest concurs în 2002, prin Oksana Fedorova, însă aceasta a fost deposedată de titlul Miss Univers la patru luni după acea victorie, din cauza faptului că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Victoria din acest concurs de frumuseţe, deţinut de Donald Trump şi grupul NBC, îi asigură câştigătoarei - care trebuie să aibă o vârstă cuprinsă în intervalul 18-27 de ani, să fie necăsătorită, să nu aibă copii şi să nu fi pozat niciodată nud - accesul, timp de un an, la diverse evenimente mondene şi numeroase călătorii în lumea întreagă.

COSTUM DE BAIE DE UN MILION DE DOLARI Miss Venezuela a venit ieri, la prima sa apariţie oficială în calitate de câştigătoare, într-un costum de baie bătut cu pietre preţioase, care valorează un milion de dolari. Costumul alb purtat de tânăra aleasă ca imagine a unei mărci italiene de lenjerie avea un model din smaralde, precum şi un motiv fluid compus din diamante şi rubine montate în aur. Zâmbitoare, noua Miss Univers le-a spus ziariştilor veniţi într-un mare hotel din capitala rusă că şi-a petrecut noaptea la telefon, împărtăşindu-şi bucuria cu familia şi prietenii. ”Sunt o fată simplă, am venit aici de plăcere, să profit de moment, şi iată rezultatul”, a adăugat ea, pozând în costumul cu 900 de pietre preţioase. ”Avem gărzi de corp, aşa că să nu vă vină vreo idee!”, a glumit preşedinta organizaţiei Miss Univers, Paula Shugart, fără să spună dacă acel costum de baie este de vânzare. ”Mă întreb unde sunt gărzile de corp, fiindcă mi-ar plăcea să fug cu costumul”, a glumit şi câştigătoarea concursului de sâmbătă.

Competiţia Miss Univers, a cărei primă ediţie a avut loc în SUA, în 1952, a fost iniţial concepută pentru a promova costumele de baie. Miss Univers este considerat marele concurent al concursului Miss World, de origine britanică.