Venirea americanilor a blocat piaţa imobiliară din Kogălniceanu

Venirea americanilor în România pare că este unul dintre cele mai bune lucruri care se puteau întîmpla în judeţul Constanţa. Aşa consideră publicaţia armatei americane, “Stars and Stripes”, care constată că localnicii au profitat la cote maxime de potenţialul economic al soldaţilor detaşaţi la baza de la Mihail Kogălniceanu. Articolul publicat de americani în ediţia electronică arată că micii întreprinzători din zonă intenţionează să ofere americanilor, începînd cu anul viitor, programe de vizitare a regiunilor turistice. Venirea militarilor americani este văzută şi ca un prim pas către alte investiţii ale Statelor Unite în zonă, întrucît Pentagonul are deja prevăzut un plan fiscal conform căruia, pînă la sfîrşitul anului, vor fi cheltuiţi 35 de milioane de dolari pentru construirea unor noi clădiri în apropierea bazei Kogălniceanu. Noile imobile vor găzdui aprox. 2.000 de militari americani. Alte 20 de milioane de dolari vor fi alocate pentru construirea unor noi imobile în incinta bazei, anul viitor. În plus, aproape 600 de români au fost angajaţi pe timpul aplicaţiilor “Proof of Principle Exercise”, de la frizeri, la bucătari. Acesta nu este, însă, singurul beneficiu, mai scrie “Stars and Stripes”, care notează că terenurile din jurul bazei militare au ajuns la preţuri record de mii de dolari. În acelaşi timp, publicaţia citată mai arată că administraţia americană a oferit asistenţă firmelor româneşti din regiune, instruindu-le cum să participe la licitaţii şi cum să răspundă nevoilor trupelor americane. Unele informaţii furnizate de către articol sînt, însă, contrazise de către viceprimarul comunei Mihail Kogălniceanu, Anton Marian, care a declarat că profiturile investitorilor din zonă se menţin constante după mult aşteptata venire a americanilor. “Soldaţii americani au nişte reguli foarte stricte şi nu au voie să se îndepărteze prea tare de baza militară. Din cîte ştiu eu, aceştia se aprovizionează doar de la cîteva magazine din zonă”, a spus Anton Marian. În plus, potrivit viceprimarului, soldaţii nu sînt prea mari consumatori de bunuri de larg consum, întrucît statul american le asigură tot ce au nevoie, de la alimente, pînă la echipament şi produse pentru igiena personală. În ceea ce priveşte preţul terenurilor şi locuinţelor din localitate, care, potrivit publicaţiei americane, au explodat de cînd cu venirea americanilor, viceprimarul afirmă, din nou… contrariul. “Piaţa imobiliară din comună este blocată de mai bine de o lună. Cînd s-a aflat că vor veni americanii, toată lumea a început să vîndă şi să cumpere terenuri, iar acum s-a ajuns la saturaţie. Toată lumea aşteaptă să vadă ce se va mai construi şi unde”, a spus Anton Marian. În acest moment, un metru pătrat de teren construibil se vinde cu 20-30 de euro, în timp ce un metru pătrat de teren amplasat la periferia localităţii, cu 5-10 euro. Viceprimarul ne-a mai spus că toate licitaţiile au fost organizate la nivel ministerial şi că niciuna nu a fost cîştigată de vreo firmă din Mihail Kogălniceanu. Publicaţia americană “Stars and Stripes” îl citează pe proprietarul Hotelului Emi din Kogălniceanu, Gheorghe Enache, care se declară extrem de mulţumit de venirea militarilor americani, întrucît, susţine acesta, ei sînt clienţi fideli ai hotelului şi restaurantului său.