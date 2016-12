Venitul lui Petro Poroşenko a depăşit 14 milioane de euro în 2014

Venitul preşedintelui ucrainean, Petro Poroşenko, în 2014 a depăşit 368 de milioane de grivne (14,5 milioane de euro), a anunţat serviciul de presă al preşedinţiei, citând declaraţia de avere a acestuia, relatează Interfax. "Venitul total al lui Petro Poroşenko pentru 2014 este de 368.943.679 de grivne (14.559.761 de euro), iar cel al familiei sale este de 36.000 de grivne (1.420 de euro). Dividendele şi dobânzile reprezintă 345.670 de grivne (13.639 de euro); venitul din vânzarea unor drepturi este de 11.253.718 de grivne (443.939 de euro), iar venitul din vânzarea unor proprietăţi este de 961.780 de grivne (37.925 de euro)", arată raportul. Poroşenko a plătit taxe pentru dividende, dobânda la bancă şi alte venituri în 2014. Valoarea totală a taxelor plătite a fost de 17.941.932 de grivne (707.670 de euro). Ca de obicei, salariul pe 2014 al lui Poroşenko a fost donat în scopuri umanitare. Suma totală donată în 2014 a fost de 123.166.037 de grivne (4.858.311 de euro). "Poroşenko finanţează unele cheltuieli legate de îndeplinirea datoriilor sale prezidenţiale din propriul buzunar. În particular, aceasta se referă la costul combustibilului pentru zborurile în ţări îndepărtate precum Singapore sau Australia. În plus, Poroşenko şi-a finanţat independent campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din propriile venituri realizate în 2014 în mod transparent", a precizat serviciul de presă. Declaraţia de avere a lui Poroşenko pe 2014 include toate bunurile sale mobile şi imobile. Proprietăţile sale au rămas aceleaşi dar, în plus, Poroşenko are în conturi bancare 451.925.060 de grivne (17.837.235 de euro).