Venituri regești pentru pensionarul Băsescu

08:11:35 / 11 Septembrie 2017

Cheltuiel ascunse

Ei,chiar asa ,fara niciun ban nu se poate.A stat si el ca un ...presedinte -n pe fruntea tarii.Nu el este vinovat,ci legile .Problema este ca in momentul cand ministru Olguta vrea sa corecteze niste legi aberante sar toate javrele sa o muste.Pana cind nu se vor corecta legile privind criteriile pentru retribuirea muncii si a pensiilor, liniste in tara nu va exista.Nu inteleg de ce guvernul ascunde anumite plati si nu le comunica denumirea acestora?Numarul si categoria sporurilor,indemnizatiilor de,sedinte,sef,deplasare,zgomot,cantec,revolutionar,handicapat,premiilor,refugiat,dezidenti.Inteleg totusi ca democratia in Romania a facut sa apara tot felul de subterfugii prin care s-au inventat tot felul de ,,recompense Oscar""tocmai pentru a asigura permanenta linistita la butoane a guvernantilor ,fara sa puna ceva bani pentru a...,,da cu var pe ce a construit Ceausescu''.