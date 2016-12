Venituri suplimentare pentru şcoli

Ani de-a rândul, sub orânduirea portocalie, finanţarea unităţilor de învăţământ a fost una din problemele sistemului de învăţământ din România (printre alte zeci de probleme generate de incompetenţa fostei guvernări portocalii). Din fericire, lucrurile se schimbă, cel puţin la nivelul municipiului Constanţa. Autorităţile locale au decis ca, începând cu acest an, grădiniţele, şcolile şi liceele din oraş să poată realiza venituri suplimentare din închirierea bunurilor imobile (săli de clasă, laboratoare, săli sau terenuri de sport etc.), a căror administrare au preluat-o de la Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei Consiliului Local Constanţa, ca urmare a unui proiect realizat de inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. dr. Răducu Popescu. Pentru a veni în sprijinul directorilor, a fost elaborată atât procedura care reglementează închirierea bunurilor imobile, cât şi contractul-cadru de închiriere a spaţiilor. Noutatea acestei hotărâri constă în faptul că unităţile de învăţământ preuniversitar de stat reţin o cotă-parte de 50% din venituri, iar cealaltă cotă-parte se virează lunar la bugetul local, fiind destinată asigurării finanţării complementare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. „Este o iniţiativă foarte bună, care ne oferă posibilitatea identificării unor noi venituri pentru întreţinerea şi reabilitarea unităţilor”, a declarat directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, prof. Camelia Ciurescu. Potrivit prof. dr. Popescu, măsura este o dovadă a încrederii autorităţilor locale în capacităţile manageriale ale directorilor constănţeni.