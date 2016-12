Veniturile bugetare, în grafic

Veniturile bugetare realizate, în ianuarie, au reprezentat 98,5% din suma programată şi nu sunt probleme cu privire la încasări sau plăţi, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu. „Nu am motive reale să mă îngrijorez de încasările bugetare. Ianuarie a fost o lună normală şi am încasat plăţi aproape cât ne-am propus. N-am avut nici o problemă cu plăţile, încasările şi cash flow-ul trezoreriei”, a spus Vlădescu. El a adăugat că finanţele au putut finanţa „cu costuri reduse necesarul de roll over şi de finanţări noi”.